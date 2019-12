Noch einmal gemeinsam auf einem Foto: Bastian Lenzen und Kathrin Bruhn lösen Lennart Neuffer (rechts) in der Buchhandlung zur Heide ab. Gert Westdörp

Osnabrück. Erst der Umzug, jetzt der Stabwechsel in der Leitung: Es tut sich was bei der Osnabrücker Buchhandlung zur Heide. Zum Jahreswechsel geht Inhaber Lennart Neuffer in den Ruhestand. Wer sind die Neuen, die zur Heide übernehmen? Und was bedeutet das alles für die populäre Lesereihe Littera?