Osnabrück. Am vierten Adventswochenende wird es bei den Veranstaltungen noch einmal richtig weihnachtlich: Hier sind fünf Kulturtipps für das kommende Wochenende.

Musikalischer Adventskalender

Viele Tage sind es nicht mehr bis zum Weihnachtsfest. Für eine kurzweilige Unterhaltung sorgt in der Altstädter Nicolaikirche in Bielefeld weiter der musikalische Adventskalender täglich um 19 Uhr. Am Sonntag tritt das Weimarer Jazz Trio auf, am Samstag darf beim Rudel-Weihnachts-Singen das Publikum selbst ran. Der Eintritt ist frei, eine Übersicht der Adventskalender-Konzerte erhalten Sie über www.musikalischer-adventskalender.de.

Shakespeare auf Niederdeutsch

Seit 100 Jahren besteht die Niederdeutsche Bühne am Theater Münster. Zum Jubiläum zeigt das Ensemble einen Shakespeare-Klassiker übersetzt ins Mönsterländsk plat von Hannes Demming. „En Midsummernachtsdraum“ mit all den Liebeswirrungen wird am Samstag um 19.30 Uhr wieder aufgeführt. Weitere Informationen und Tickets gibt es im Internet auf der Homepage des Theater Münster.

Adventsstimmung in Hamburg

Wer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, kann ich Hamburg nachhelfen. Hier gibt es mehrere Weihnachtsmärkte, darunter der Weiße Zauber an der Alster am Jungfernstieg oder der maritime Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel. Passende Chor- und Orgelmusik mit Weihnachtslieder und -motetten wird am Samstag ab 17 Uhr in der Kirche St. Katharinen gespielt. Eine Übersicht über die verschiedenen Weihnachtsmärkte bietet das Stadtportal hamburg.de.

Malen unter Anleitung im Café

Bei der „Christmas Painting Party“ im Café Bar Celona an der Liebfrauenkirche in Bremen bietet die Paint Bar am Samstag die Gelegenheit unter Anleitung selbst zu malen. Bei der Veranstaltung ab 18 Uhr wird Blattgold verwendet, etwa um das Bild „Weihnachtsengel“ nachzumalen. Eigene Vorlagen sind auch möglich, eine Voranmeldung ist verpflichtend. Die Anmeldung ist über Facebook oder Instagram als Nachricht möglich sowie über die Internetseite www.paintbarbremen.com.

Lebendige Weihnachtslesung

Im Leibniz-Theater in Hannover präsentieren am Sonntag ab 16 Uhr Rainer Künnecke und Pianistin Christina Worthmann Charles Dickens’ „Eine Weihnachtsgeschichte“ um den Geizhals Scrooge. Durch Lesung und Klavierspiel wollen die beiden bei Punsch und heißem Obstsaft der Geist der Weihnacht erspüren. Weitere Informationen und Tickets über die Homepage des Leibniz Theaters.

