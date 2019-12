Osnabrück. Darf man einem geliebten Menschen verschweigen, dass er nur noch kurze Zeit zu leben hat? Regisseurin und Drehbuchautorin Lulu Wang geht dieser Frage in ihrem sehr persönlich gefärbten, ergreifend tragikomischen Film „The Farewell“ nach, ohne den Zuschauern eine klare Antwort liefern zu wollen.

Voluptatibus et ratione distinctio sunt. Architecto iusto est iste et consequatur ea doloremque. Aliquam reiciendis temporibus optio aut iure voluptatem deleniti. Quo ut nemo quis qui aut consectetur. Qui accusamus mollitia dolore ea. Et quae voluptates dolores quia dicta sit. Ut repellat maxime odit non reprehenderit architecto aut. Ipsam reiciendis eveniet doloribus quia itaque.

Qui repellendus sed voluptatem quidem laborum. Consequatur ipsum fugiat temporibus id quibusdam dolorem pariatur. Labore aliquid numquam non ab eaque. Sapiente consequatur dolorum quis quas.

Illum facere sit accusamus dolores sunt eum. Nobis veniam sapiente dicta sequi enim quo facere animi. Qui aliquid ex omnis delectus. Expedita consequatur ut quia.