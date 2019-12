"The Kindness of Strangers": Schmelztiegel der Herzen mit Happy-End CC-Editor öffnen

Wird Marc (Tahar Rahim) der neue Mann in Claras (Zoe Kazan) Leben? Foto: Per Arnesen/Alamode Film/dpa

Osnabrück. Lone Scherfig wurde bekannt mit "Italienisch für Anfänger". Nun beschreibt die dänische Regisseurin in "The Kindness of Strangers" die sozialen Verwerfungen in New York. Im Mittelpunkt: Zoe Kazan als obdachlose Mutter zweier Söhne.