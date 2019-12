Osnabrück. Das Theater Bremen feiert Madonnas Geburtstag, Familientag im Museum für Hamburgische Geschichte und eine Opernpremiere: Hier sind fünf Kulturtipps für das kommende Wochenende.

Lichterfest mit Konzerten

Das Schloss Landestrost in Hannover öffnet am Freitag zum großen Lichterfest die Türen. Neben Führungen gibt es dazu Konzerte im bunt beleuchteten Schloss. Wer lieber draußen Glühwein und Flammkuchen genießen will, kann die Konzerte per Liveübertragung sehen. Auch der Nikolaus ist angekündigt. Der Eintritt ist frei. Los geht es um 18 Uhr. Mehr Informationen unter www.hannover.de.

Hommage zum Geburtstag der Queen of Pop

Sie ist die Königin des Pops, und selbst mit über 60 provoziert Madonna immer noch gerne. Am Freitag feiert die Sängerin ihren 61. Geburtstag und das Theater Bremen mit ihr. Mit dem Liederabend "In Bed with Madonna" begibt sich das Ensemble im Kleinen Haus auf einen Streifzug durch die Karriere der Ikone. Nach der Premiere um 20 Uhr folgt eine Feier. Weitere Informationen und Karten gibt es im Internet beim Theater Bremen.

Familientag in Hamburger Museum

Zum Haspa-Familientag im Museum für Hamburgische Geschichte in Hamburg wird am Samstag bei freiem Eintritt von 10 bis 18 Uhr ein breites Programm angeboten. Vor dem Hintergrund der neuen Ausstellung „Tattoo-Legenden. Christian Warlich auf St. Pauli“ gibt es Mitmachaktionen, Vorführungen der Modelleisenbahn und ein Konzert. Weitere Informationen unter www.shmh.de.

Premiere für „Der Wildschütz“

Die komische Oper „Der Wildschütz“ des Berliner Komponisten Albert Lortzing (1801−1851) feiert am Freitagabend um 19.30 Uhr Premiere im Landestheater Detmold. Darin geht es um den kauzigen Schulmeister Baculus, der seine Pflegetochter Gretchen heiraten will. Doch bei der Jagd nach dem Hochzeitsbraten geht allerlei schief. Karten und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Landestheater Detmold.

Adventliches Kammerkonzert

Wegen der hohen Nachfrage wird das adventliche Kammerkonzert vom vergangenen Wochenende am Oldenburgischen Staatstheater am Sonntag ab 18 Uhr im Kleinen Haus wiederholt. Auf dem Programm des Streicherensembles stehen Werke von Bach, Mozart oder Onslow, dazu kommen Texte von Luis Trenker oder Martin Luther. Mehr Informationen zum Zusatzkonzert und Karten gibt es über das Oldenburgische Staatstheater.