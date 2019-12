Osnabrück. Scarlett Johansson schlüpft erneut in die Rolle der Spionin Black Widow: Nun wurde der erste Trailer zum gleichnamigen Solofilm veröffentlicht. Die ersten Bilder zeigen reichlich Action und einen äußerst haarigen Captain-America-Verschnitt.

Ein bisschen weht noch der Glanz der alten Superhelden-Filme „Avengers“ durch den Black-Widow-Trailer dank einiger Rückblenden. Die Gefährten der Spionin Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), Nick Fury (Samuel L. Jackson) und Hawkeye (Jeremy Renner), werden in Anlehnung an Black Widows Entwicklung gezeigt, der Solofilm thematisiert aber einen Teil ihrer Vergangenheit. Denn (Spoiler!) eine Zukunft hat Black Widow seit ihrem Tod in „Avengers: Endgame“ ja nicht mehr im Marvel-Film-Universum. (Weiterlesen: Phase 4: Alle Planungen für das Marvel-Film-Universum im Überblick)



Hilfe vom russischen Captain America

An Black Widows Seite: Schwesterfigur und Rivalin Yelene Belova (Florence Pugh), Spezialagentin Melina Vostokoff (Rachel Weisz) und Alexei Shostakov (David Harbour). Die von Stranger-Things-Star David Harbour verkörperte Figur Alexei ist sozusagen der russische Captain America, allerdings mit großen optischen Unterschieden. So ist Alexei nicht nur stark behaart, auch sein Auftreten ist eher martialisch und rau. (Weiterlesen: Nach Avengers: Endgame: Warum das Marvel-Film-Universum am Ende ist)

Laut Scarlett Johansson zeigt der Solofilm die Wahrheit über Romanoffs Vergangenheit und klärt endlich auf, was denn nun zwischen ihr und Hawkeye in Budapest geschehen ist (ein Running Gag in den Avengers-Filmen). Der Film, der Phase 4 des Marvel-Film-Universums einläutet, soll am 30. April 2020 in die deutschen Kinos kommen. (Weiterlesen: Thor 4: Chris Hemsworth spielt den Donnergott - und Natalie Portman auch)