Osnabrück. Mit 24 Interpretationen teils bekannter Weihnachtslieder sorgt Dietrich Henschel mit zwölf Komponisten für besinnliche Vorweihnachtsstimmung.

Der Bariton Dietrich Henschel ist immer für Überraschungen gut. Und zwar für Überraschungen auf ebenso hohem wie originellem Niveau. Ein Weihnachts-Album freilich erwartet man von ihm nicht unbedingt. Die als „moderner Adventskalender“ deklarierte Doppel-CD mit dem komplizierten Titel „X-mas Contemporary – X-mas Percussive“ fällt natürlich aus dem Rahmen gewöhnlicher Festtagsveröffentlichungen.

Zwölf Komponisten beauftragt

Henschel beauftragte zwölf Komponisten aus verschiedenen Ländern mit jeweils fünfminütigen Beiträgen zum Thema und füllte die zweite CD mit Bearbeitungen zwölf traditioneller Weihnachtslieder für Bariton, Klavier, Celesta und vor allem Schlagwerk. Damit hat man sogleich ein Kompendium bekannter Lieder von „O Tannenbaum“ bis „O du Fröhliche“ zur Hand, deren Melodiestimme Henschel unverändert mit dem ihm eigenen Stilgefühl ohne sentimentalen Anstrich vorträgt, die von dem Schlagzeuger Simone Rubino und dem von Vladimir Jurowski geleiteten Ensemble Unitedberlin jedoch in ein neues, schillerndes Klanggewand getaucht werden. Allesamt interessante Beiträge, die durch die neuen Kompositionen natürlich noch getoppt werden.

Auf der Höhe der Zeit

Prominente Neutöner hat Henschel dafür verpflichtet: Aus Deutschland etwa Detlev Glanert, Manfred Trojahn, Annette Schlünz und Jobst Liebrecht, aus den Niederlanden und USA Vanessa Lann, aus Israel Matan Porat, aus Großbritannien Jamie Man, aus Russland Olga Rayeva sowie Karim Al-Zand aus Tunesien. Lauter Arbeiten auf der Höhe der Zeit, Reflexionen ohne klingenden Zuckerguss, aber auch ohne strapazierende oder gar abschreckende Extreme. In keinem Beitrag muss Henschel seine Stimme forcieren. Und wie unterschiedlich nah oder fern sich die Komponisten auch der christlichen Bedeutung des Fests fühlen mögen, die meisten Arbeiten lassen einen Drang verspüren, dem Fest jene Stille, Ruhe und innere Einkehr zurückzugeben, die es im Geschäftstrubel längst verloren hat.

24 Überraschungen

Besonders eindrucksvoll gelingt dies Vanessa Lann in „Tree of Life So Green“. Natürlich klingen auch ironische Töne an, wenn Arno Waschk sein „Frohes Fest“ in ungewöhnlich aggressive Töne kleidet. Und eine, wenn auch distanzierte Prise Festtagsfreude deutet sich in Jobst Liebrechts „Christmas“ an. Insgesamt eine wohltuende Abwechslung vom klingenden Weihnachts-Allerlei mit insgesamt 24 Überraschungen, wie es sich für einen Adventskalender gehört. P.Ob.