Bad Rothenfelde. Was wird aus der Lichtsicht? Nach dem Ausstieg des Hauptsponsors schienen bei dem Bad Rothenfelder Kunstformat die Lichter auszugehen. Jetzt leuchten sie weiter. Gemeinde und Landkreis steigen ein. Zu Einschnitten wird es dennoch kommen.

