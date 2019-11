Berlin. Warum trägt eine Krimi-Autorin Schnecken im Dekolleté? Welcher Baum tötet Vögel? „Das Buch vom Schleim“ verrät es.

Nichts ist banaler als Schleim. Das denkt man zumindest, bis man Susanne Wedlichs „Buch vom Schleim“ gelesen hat. Ihr Band, den der Verlag Matthes und Seitz gerade in der Reihe Naturkunden veröffentlicht hat, ist Natur- und Kulturgeschichte in einem – und liefert auf jeder Seite neue, verblüffende Fakten über uns und die Welt, in der wir leben. Fünf davon stellen wir hier vor.



Susanne Wedlich: „Das Buch vom Schleim“. Matthes & Seitz. 287 Seiten. 34 Euro. Hier finden Sie eine Leseprobe.

1. Patricia Highsmith hatte Schnecken im Dekolleté.

Patricia Highsmith sucht in ihren Krimis nicht den Täter, sondern den seelischen Abgrund hinter der Tat. Die eigenen Untiefen der Autorin liest Susanne Wedlich an ihrer Haustierhaltung ab: Highsmith hegte, pflegte und vermehrte Hunderte von Schnecken. Zu einer Cocktail-Party soll sie eine ganze Handtasche voll als Gesellschaft mitgenommen haben. Und weil sie die Tiere beim Umzug nach Frankreich nicht einführen durfte, hat sie sie in mehreren Touren geschmuggelt – in ihrem Dekolleté.

2. Es gibt einen Baum, der Vögel tötet.

Einige Arten der tropischen Pisonia-Bäume vermehren sich, indem sie ihre Samen mit Widerhaken und zähflüssigem Schleim ausstatten. So bleiben sie im Gefieder von Vögeln hängen, die die Saat dann verbreiten. Wenn sie überleben. Tatsächlich sind vor allem Jungvögel nach der Landung auf dem Pisonia-Zweig so verkleistert und beladen, dass sie an Ort und Stelle sterben. Kadaver säumen das Wurzelwerk der Pisonia; und noch ist unklar, welchen evolutionären Nutzen die Pflanze vom Massenmord hat.

3. Quallen sind nicht die einzigen Tiere aus Gallert.

Bei Tieren aus Gallert denkt man vor allem an Quallen. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Arten, die dank ihrer glitschigen Substanz im Wasser beinahe unsichtbar sind: Cystisoma beispielsweise, ein Krebstier, das es auf die Größe einer menschlichen Hand bringen kann. Noch imposanter sind Gallertkalmare, die eine Länge von bis zu zwei Metern erreichen.

4. Die Theorie vom Urschleim war falsch. Und richtig.

Wie ist das Leben entstanden? Aus dem Urschleim, glaubte der Evolutionsbiologe Ernst Haeckel im 19. Jahrhundert; mit einer Schleimprobe vom Grund des Atlantiks – die der Biologe Thomas Henry Huxley zu Haeckels Ehren auf den Namen Bathybius Haeckelii taufte – schien die Theorie bewiesen zu sein. Noch zu Haeckels Lebzeiten stellte sich aber heraus: Die „gelatinöse Masse“ war kein Urlebewesen, sondern nur Kalziumsulfat, das beim Konservieren des Meerwassers mit Alkohol entstanden war. Ganz falsch war Haeckels Idee trotzdem nicht. Tatsächlich, schreibt Wedlich, waren „die ersten Lebewesen mit hoher Wahrscheinlichkeit Mikroben“, die nach und nach die Erde besiedelten, und zwar in Mikrofilmen zusammengeschlossen, sprich: in Schleim.

Anzeige Anzeige

5. Im 19. Jahrhundert trank man Schmutzwasser – und fürchtete nur den Gestank.

Dass die Fäkalien in der Themse krankmachen, ahnten die Londoner schon, als ihre Stadt im warmen Sommer 1858 vom Great Stink heimgesucht wurde. Die Infektionslehre von Robert Koch und Louis Pasteur war damals aber noch Zukunftsmusik. Deshalb schützten die Menschen sich auch nicht vor Tröpfchen- oder Schmierinfektionen – sondern vor „Miasmen“. So wurden bedrohliche Ausdünstungen bezeichnet, gegen die man sich mit desinfizierenden Tüchern zu schützen suchte. Oder mit Bürgersteigen und Straßenpflaster, die das Aufsteigen von Dämpfen aus dem Erdreich verhindern sollten. Auf die Idee, die Trinkwasser-Versorgung aus der Themse einzustellen, kam niemand.

Kritik in Kürze: Wedlichs „Buch vom Schleim“

Die Essays der Wissenschaftsautorin gehen über diese kultur- und naturgeschichtlichen Anekdoten weit hinaus. Ihr „Buch vom Schleim“ durchmisst den Kosmos in allen erdenklichen Richtungen: von der Schneckenspur im Salatbeet bis in den Abgrund der Tiefsee. Von den ektoplasmatischen Monstern der „Ghostbusters“ bis zu Sartres Schleimfeindlichkeit. Vom Blinddarm bis in die unendlichen Weiten des Alls – und vom Ursprung des Lebens bis in die Endzeit des Schleims. Das ist ein ganz ernsthaft diskutiertes Katastrophenszenario, demzufolge die erwärmten Weltmeere alle höheren Lebensformen verlieren könnten, zugunsten von Mikrobenmatten, Algen und Quallen.

Wedlich beschreibt, warum sabbernde Elche länger leben. Und sie verunsichert unser Ego mit dem Hinweis: In Wahrheit sind wir alle weniger Individuen als wandelnde Lebensgemeinschaften aus Mensch und Mikrobiom. Gegliedert sind die auch einzeln lesbaren Aufsätze ihres Buchs in Großkapitel zu Aspekten wie Physik, Evolution, Natur und Umwelt. Was fehlt ist nur ein Stichwort-Verzeichnis, mit dem man Lieblingsstellen im mäandernden Gleitfilm der Erkenntnis schneller wiederfindet.

Mehr Natur