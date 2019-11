Sir Ian McKellen geht mit sich selbst und mit anderen hart ins Gericht. Foto: Tim Brakemeier/dpa

New York. Der Schauspieler Sir Ian McKellen hat keine Lust auf laute Typen, und er wünscht sich mehr Professionalität. In einem Interview in New York zu seinem neuen Film „The Good Liar - Das alte Böse“ erklärt der „Herr der Ringe“-Star, was uns alle an Betrügern so sehr fasziniert.