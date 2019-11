View this post on Instagram

Philharmonic Rock Abschlusskonzert im Metropol Theater Bremen! #FoHoflove mit @mrlight94 Und @simonruhland1196 am Spot🔦💡 #lichtdesign #operator #keylight #spotcalls #malighting #grandma2 #grandma1 #FoHoflove #crewloveistruelove #malwiederkeingutescatering #kaltessüppchen #leckeristdasnicht #philharmonicrock #allnightlong @clay.paky #sharpy @jb_lighting #p7 #tungsten

A post shared by Finn Schott, 19, Bremen (@finnschott) on Dec 25, 2018 at 9:20am PST