Der Journalist Ahmet Altan sitzt in der Türkei derzeit in Haft. Foto: Jan Woitas/zb/dpa

München. In der Türkei ein Gefangener, in Deutschland ein gefeierter Preisträger: Der türkische Journalist Ahmet Altan bekommt in diesem Jahr den Geschwister-Scholl-Preis - in Abwesenheit. Doch er nutzt die Gelegenheit dennoch für einen flammenden Appell.