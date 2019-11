Die Stars von „Unter uns“: Ben Ruedinger (l-r), Milos Vukovic, Isabell Hertel, Timothy Boldt, Valea Scalabrino und Kai Noll. Foto: Henning Kaiser/dpa

Köln. Die RTL-Serie „Unter uns“ war von Beginn an so etwas wie der kleine Bruder von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: familiärer und nicht ganz so aufgekratzt. Mittlerweile ist der Soap-Klassiker längst volljährig geworden: Sie feiert nun 25. Geburtstag.