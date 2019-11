Osnabrück. Kinderbuch-Klassiker, ungewöhnliches Theater in Laut- und Gebärdensprache und eine Filmpreisverleihung mit einem der ganz großen deutschen Schauspielern: Hier sind fünf Kulturtipps für das kommende Wochenende.

33. Filmfest in Braunschweig

Zur Preisverleihung beim 33. Filmfest in Braunschweig kommt dieses Jahr niemand geringeres als Mario Adorf. Dem 89-Jährige, der zu den profiliertesten Schauspielern Deutschlands zählt, wird dort am Samstag im Großen Haus des Staatstheaters ab 19 Uhr der europäische Schauspielpreis „Die Europa“ verliehen. Für das Filmgespräch ab 15.30 Uhr gibt es allerdings nur noch Restkarten. Karten für die Preisverleihung sowie das komplette Programm des Filmfests gibt es unter www.filmfest-braunschweig.de.

Premiere für das Urmel in Hamburg

Die Geschichte vom „Urmel aus dem Eis“ von Max Kruse ist ein wahrer Kinderbuch-Klassiker, nicht zuletzt dank der Augsburger Puppenkiste. Beim Kellertheater Hamburg steht das tierische Leben auf der Insel Titiwu rund um Professor Habakuk Tibatong neu auf dem Spielplan. Premiere ist am Samstag um 15 Uhr.

Paderborner Wintersalon startet

Einen Querschnitt des künstlerischen Schaffens in Paderborn und in der Region herum zeigt zum achten Mal der Paderborner Wintersalon. Bis zum 8. Dezember. In diesem Zeitraum sind ausgewählte Kunstwerke im Raum für Kunst, Kamp 21, ausgestellt. Die Vernissage findet am Sonntag um 13 Uhr statt.

Jubiläums-Mix aus 30 Jahre Kabarett

Das Kölner Kabarettduo Corinne Walter und Frank Zollner zeigen am Samstag um 19.30 Uhr ihr „Best Of Kabarett A-Z Jubiläums-Mix!“ zum 30-jährigen Bestehen im hauseigenen Theater in Köln. Für den Jubiläums-Mix versprechen die beiden bewährte Sketche, die aktualisiert und aufgepeppt wurden. Tickets und weitere Termine gibt es unter www.kabarett-a-z.de.

Jugendtheater in Gebärdensprache

Am Samstag wird im Ballhof Zwei am Schauspiel Hannover um 19.30 Uhr Finegan Kruckemeyers „Die Wut, die uns vereint“ zum ersten Mal in deutscher Sprache aufgeführt. Darin geht es um Kay, die mit ihrer Wut kämpft. Regisseurin Wera Mahne inszeniert das Theaterstück in Laut- und Gebärdensprache mit tauben und hörenden Schauspieler. Weitere Informationen zum Stück sowie Karten gibt es online beim Staatstheater Hannover.