Osnabrück. Folk mit Do-It-Yourself-Pop und Hausmusikjazz: Josienne Clarke überzeugt auf „In All Weather“ mit entschleunigender Magie.

Draußen nähert sich der Winter mit Sturm und Frost, drinnen wärmt die Behaglichkeit einer dampfenden Tasse Tee oder eines flackernden Kaminfeuers. So in etwa funktioniert „In All Weather“, das neue Album von Josienne Clarke. Sachte Folknuancen, umspielt von Do-it-yourself-Pop und Hausmusik-Jazz – die Britin webt einen Soundteppich, der sich dem traditionellen Liedgut genauso verpflichtet sieht wie modernen Soundeinflüssen; gestärkt durch Clarkes eindringliche Stimme, die an Sandy Denny oder Joan Baez erinnert.



Ergebnis eines persönlichen Sturms

Es sind vor allem die Gesangsharmonien und Clarkes Akustikgitarre, die in den 13 Songs auf „In All Weather“ eine entschleunigende Magie verbreiten, ohne auf Abwechslung zu verzichten. In „Seconds“ scheinen ein Spinett und ein monoton anklingendes Spielzeuggeräusch umeinander herum zu tapsen, „My Love Gave Me An Apple“ gibt einer Harfe Raum, „If I Didn’t Mind“ wagt mit dynamischem Schlagzeug mehr Chuzpe, und das folgende „Host“ gibt sich nur anfangs besinnlich, bevor die E-Gitarre geräuschvoll im Hintergrund anschlägt und sich Clarkes Sound von Joanna Newsom mehr Richtung Belle & Sebastian verschiebt. „In All Weather“ ist für die Musikerin auch das Ergebnis eines persönlichen Sturms, einer privaten wie beruflichen Trennung und das Zeugnis des inneren Kompasses, um in turbulenten Zeiten den eigenen Kurs zu halten.

Josienne Clarke „In All Weather“ (Rought Trade/ Beggars)