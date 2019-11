Osnabrück. "Booksmart" von Olivia Wilde ist Klamotte und Drama zugleich. Und ein wunderschöner Party-Film.

Sie haben nur eine Nacht. In dieser Zeitspanne wollen, nein, müssen sie es krachen lassen wie noch nie zuvor. Denn die beiden High School-Schülerinnen Molly (Beanie Feldstein) und ihre beste Freundin Amy (Kaitlyn Dever) stellen an ihrem vorletzten Tag an der Schule Bestürzendes fest. Obwohl sie sich jahrelang als Streberinnen von den Mitschülern absetzten, sind sie nicht die einzigen, die auf eine Elite-Uni aufgenommen werden. Auch die liderlichen Sexschlampen, vergnügungssüchtigen Partyluder, umnebelten Dauerkiffer und sonstigen grenzdebilen Loser unter den Klassenkameraden haben eine Zusage von Yale, Stanford oder der Georgetown University erhalten. Hat sich das Vergraben hinter all den Büchern also nicht ausgezahlt? Haben Amy und Molly das Beste verpasst?

Das gilt es herauszufinden, bevor es zu spät ist. Fest entschlossen, sich zu amüsieren wie alle anderen, wollen sie zur angesagtesten Party der Schule, und dass Stunden vor der Verabschiedung.

Es wird zu einer nächtlichen Odyssee durch Los Angeles. Dabei treffen sie nicht nur auf ihre jeweiligen Liebesschwärme (sowohl männlich wie weiblich), sondern landen auch in einen Pool, geraten in eine schräge Taxifahrt, begegnen einem Killer, müssen bei schwulen „Drama Queens“ in einem bizarren Stück mitspielen, bevor eine von ihnen sogar hinter schwedische Gardinen landet. Und das ist noch nicht mal alles.

„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir“ - dieser alte Philologenspruch könnte Pate für das Drehbuch gestanden haben.

Frisch, gar nicht fromm, und völlig frei gelang der Schauspielerin Olivia Wilde bei ihrem Spielfilm-Regiedebüt eine herrlich abgedrehte Komödie, die weder Angst vor Slapstick, noch vor echten Gefühlen hat.

Eine schöne, gelungene Mischung. Wobei die beiden Hauptdarstellerinnen gehörig zum Charme dieser Teenie-Komödie beitragen. dabei erinnern sie ein wenig an Thora Birch und Scarlett Johansson in Terry Zwigoffs wunderbarer Comic-Verfilmung „Ghost World“ (2001). Auch diese (wenngleich eher melancholische) Komödie handelte von Außenseitern an der High School an der Grenze zum Erwachsenwerden. Und auch sie bietet ein atmosphärisches Abbild von L.A..

Und trotz aller Albernheiten, die auch oft ins Karikaturhafte fallen, sind die Heldinnen dabei weder naive Dummchen noch oberflächliche Barbiepuppen. Und sie machen sich (etwa in einer genialen Stop-Motion-Sequenz als Plastikfiguren) auch über Männerphantasien lustig.

Nicht spaßig sind indes die Zensurmaßnahmen, die der US-Fluglinie "Delta Airlines" Kritik einbrachte. Denn auf ihren Flügen wurde nur eine geschnittene Version des Films im Bordprogramm gezeigt. Gekürzt wurden einige Dialoge sowie Aussagen über die lesbische Orientierung von Amy. Und das im Jahr 2019!

Dabei ist "Booksmart" insgesamt beste Girlpower - mal schräg, mal sentimental, aber immer flott Ein gelungener Film – und dass nicht nur für Schüler und junge Hüpfer, sondern auch für gestandene Semester.

„Booksmart“ (USA 2019). R.: Olivia Wilde. D.: Beanie Feldstein, Kaitlyn Dever, Nico Hiraga, Noah Galvin. 102 Minuten. FSK: ab 12