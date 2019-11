Berlin. 15 Konzerte sind geplant: 2020 touren die Ärzte wieder durch Deutschland. Alle Termine und Infos zum Vorverkauf:

Die Ärzte gehen wieder auf Tour: Acht Jahre ist es her, dass Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González zusammen durch das Land getourt sind, jetzt stehen die Termine für "In the ä Tonight" 2020 fest.

Neues Ärzte-Album

"Haben wir euch gefehlt?! Habt ihr uns vermisst?! Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist?!", schreibt die Band auf ihrer Homepage und kündigt mit der Tour auch ein neues Album an.

Insgesamt sind 15 Konzerte angekündigt, davon zwölf in Deutschland, zwei in Österreich und eins in der Schweiz:

Tour-Termine:

07.11.20 Hannover – TUI Arena

10.11.20 Leipzig – Arena

13.11.20 Köln – Lanxess Arena

15.11.20 Bremen – ÖVB Arena

17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle

20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.20 Erfurt – Messe

08.12.20 Frankfurt – Festhalle

11.12.20 Bad Gastein – Sound & Snow

13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz

15.12.20 München – Olympiahalle

18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle

21.12.20 Zürich – Hallenstadion

Tickets im Vorverkauf:

Karten für die Konzerte gibt es ab dem heutigen 14. November um 17 Uhr ab 46 Euro (zuzüglich Gebühren) im Ticketshop der Band. Da die Nachfrage voraussichtlich groß sein wird, wird den Fans empfohlen, bereits vor dem Vorverkaufsstart ein Kundenkonto anzulegen. Außerdem rät die Band davon ab, Tickets über Wiederverkaufsportale zu bestellen.

In diesem Jahr tourten Die Ärzte zwar durch Europa – aber ohne eigene Shows in Deutschland. Hierzulande waren sie lediglich auf Festivals zu sehen – im Juni bei "Rock am Ring" und "Rock im Park".