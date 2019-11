Der Schauspieler Axel Prahl steht voll hinter seiner Wachsfigur im „Tartort“-Bereich bei Madame Tussauds Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Der Schauspieler erinnert sich noch genau an den Abend des 9. November 1989. Davon erzählte er, während er in Berlin seine „Tatort“-Figur bei Madame Tussauds in Berlin vorstellte.