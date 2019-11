Berlin. Vor 37 Jahren entwarf Ridley Scotts Kultfilm „Blade Runner“ in finsteres Bild des Jahres 2019. Was davon wurde Wirklichkeit?

Ridley Scotts düsterer Sci-Fi-Thriller „Blade Runner“ kam 1982 ins Kino. Angesiedelt ist die Geschichte, in der Harrison Ford als Rick Deckard gegen Maschinenmenschen kämpft, allerdings – heute! Ein Schriftzug verortet die Handlung im November 2019. Wie gut trifft die Vision unsere Gegenwart? 37 Jahre nach der Premiere und fünfzig nach der Veröffentlichung von Philip K. Dicks zugrunde liegendem Roman können wir es überprüfen.



Replikanten

Mit den Nexus-6-Replikanten entwirft der Film perfekte Nachahmungen von Menschen; die besten Modelle wissen nicht einmal selbst, ob sie gebaut oder geboren wurden. Am Ende ahnt der Replikanten-Jäger Deckard, dass er auch selbst ein Replikant sein könnte. Ersetzen Maschinen den Menschen? Wenden sie sich, so wie im Film, einmal gegen ihn? Diese Warnung haben Denker wie Stephen Hawking längst aus der Fiktion in die wissenschaftliche Debatte getragen – auch wenn es dabei nicht um vollständige Kunst-Menschen geht, sondern um künstliche Intelligenz. Was täuschend ähnliche Nachbildungen unseres Körpers nicht ausschließt: Sex-Roboter, zu denen im Film Daryl Hannahs Heldin Pris zählt, gibt es selbstverständlich auch schon.

Synthetische Sklaven

Hergestellt werden die Replikanten von der Tyrell Corporation als Arbeitssklaven. Das ist eine gute Metapher auf die Automatisierung. Wörtlich verstanden, wäre das Geschäftsmodell dahinter heute schlicht unwirtschaftlich. Zumal die Lebensdauer der High-End-Maschinen auch noch auf vier Jahre verkürzt werden muss, damit sie nicht zu menschlich werden. Die Versklavung echter Menschen ist leider viel billiger: 2016 lebten, einer Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation zufolge, 40 Millionen Menschen in moderner Sklaverei, wozu neben Zwangsarbeit auch die Ausbeutung in Zwangsehen, als Zwangsprostituierte und als Kindersoldat zählen. Jedes vierte Opfer ist demnach ein Kind, mehr als zwei Drittel sind Frauen oder Mädchen.





Computer

Am schönsten vermischen sich Prophetie und die Realität der Produktionszeit im Bild, das „Blade Runner“ von der Digitalisierung zeichnet: 20 Jahre vor Skype führt Deckard schon Videotelefonate, sucht dafür aber noch öffentliche Fernsprechzellen auf. Er bedient Computer per Sprachsteuerung und erforscht in einer Virtual-Reality-Anwendung die dreidimensionale Wirklichkeit hinter einem Foto. Und trotzdem war es für die Produktionsdesigner unvorstellbar, dass Computer mal eine angenehmere Benutzeroberfläche haben würden als die Kommandozeilen der DOS-Ebene. Nur drei Jahre nach der Filmpremiere kam dann Windows auf den Markt.

Fliegende Autos

Den dichten Straßenverkehr des Großstadt-Molochs vermeidet Rick Deckard mithilfe fliegender Autos. So alltäglich wie im Film ist das Bild noch nicht; in der Entwicklung und auf Teststrecken sind autonomes Fahren und Flugtaxis aber schon Wirklichkeit – auch wenn die Passagierdrohne Ehang 184 nun eher an einen Hubschrauber als an ein Auto erinnert. Dafür stilisiert Tesla seinen „Cybertruck“ gerade als Verwirklichung der „Blade Runner“-Vorbilder.

Weltraum-Kolonien

Weil die Erde in „Blade Runner“ verschmutzt und überbevölkert ist, weicht die Menschheit in Weltraum-Kolonien aus. Der saure Dauerregen des Films erinnert an die extremen Wetterlagen, die der Klimawandel gerade zur Realität macht. Auch die Erschließung fremder Planeten ist inzwischen mehr als bloße Fiktion. Elon Musks SpaceX beispielsweise arbeitet an der Erschließung des Mars. Den fortgeschrittenen Stand der Filmwirklichkeit hat das Programm allerdings noch nicht erreicht.

Künstliche Tiere

Hautschuppen von Reptilien haben in „Blade Runner“ Seriennummern, und als Haustier hält der Industrieboss Tyrell sich eine künstliche Eule. Der Vogel eignet sich als Statussymbol, weil natürliche Tiere in der fiktiven Welt kaum noch vorkommen. Heute kann man die Szene nicht anschauen, ohne an den Weltbiodiversitätsrat (IPBES) zu denken, demzufolge das größte Massenaussterben seit den Dinosauriern eine Million Tier- und Pflanzenarten bedroht. Zurzeit ist ein reales Haustier trotzdem noch billiger zu beschaffen als ein künstliches. Zum Vergleich: Miss Violet und Miss Scarlett, zwei Welpen, für die Barbra Streisand ihren verstorbenen Schoßhund Samantha klonen ließ, schlugen laut „Spiegel.de“ mit 50.000 bis 100.000 Dollar zu Buche.

