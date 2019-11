View this post on Instagram

Haus Call: Happy Birthday Anna Wintour (Nov.3). . The best way to make a dream come true is to wake up." A.W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #annawintour #nov3 #70 #vogue #mariotestino @mariotestino @alex_katz_official #alexkatz #fashionhaus #fashionhausnyc #wsjfashion #happybirthday #icon #legend #vogue

A post shared by Fashionhaus (@fashionhausnyc) on Nov 2, 2019 at 6:10am PDT