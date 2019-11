Boston. Das Gewandhausorchester Leipzig und das Boston Symphony Orchestra geben gemeinsame Konzerte in Boston unter ihrem Chefdirigenten Andris Nelsons.

Die bewegende Atmosphäre war bis hinauf in den zweiten Rang der Boston Symphony Hall zu spüren: Zwei Spitzenorchester aus Deutschland und den USA verbinden sich, um unter ihrem gemeinsamen Chefdirigenten Andris Nelsons vereint zu musizieren. Dieser mitreißende Höhepunkt der „Leipzig Week“ in Boston wurde am Donnerstag vom Publikum in der US-Metropole mit stehenden Ovationen gefeiert. Unter den Gästen war auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, denn das Konzert markierte zugleich den feierlichen Abschluss des Deutschlandjahres in den USA unter dem Titel „Wunderbar together – Year of German-American Friendship“.

Kaum ein anderes Projekt vermittelt symbolträchtiger den kulturellen Brückenschlag über den Atlantik als die musikalische Zusammenarbeit zwischen Leipzig und Boston. Sie wird zuallererst getragen von Andris Nelsons, dem lettischen Stardirigenten, der sein Engagement als Gewandhauskapellmeister in der Saison 2017/18 mit dem erklärten Ziel antrat, einen kreativen Austausch zwischen den traditionsreichen Orchestern aus Leipzig und Boston (wo er seit 2014/15 arbeitet) ins Leben zu rufen. Ihm sei es von Anfang an darum gegangen, einen „gemeinsamen Spirit“ zu entwickeln, sagt Nelsons im Gespräch, „wir haben eine einzigartige musikalische Familie gegründet, die neue künstlerische Maßstäbe setzt und mit der wir gemeinsam in die Zukunft gehen“.

Das enge Band zwischen den beiden prominenten Klangkörpern reicht weit zurück in die Geschichte. George Henschel, der erste Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra zwischen 1881 und 1884, war als Student am Leipziger Konservatorium ausgebildet worden. Auch einer seiner bekanntesten Nachfolger, Arthur Nikisch, Chef des Boston Symphony Orchestra von 1889–1893, hatte vor seiner Zeit in Boston als Kapellmeister an der Leipziger Oper gewirkt und kehrte 1895 als Gewandhauskapellmeister nach Leipzig zurück, der er bis zu seinem Tod 1922 bleiben sollte. Vor allem aber ist die 1900 eröffnete Boston Symphony Hall nahezu eine Kopie des zweiten Gewandhauses von 1868, dessen einzigartige Akustik weltberühmt war. Während das Original in Leipzig während des Zweiten Weltkriegs 1943 stark beschädigt und später abgerissen wurde, bleibt eine Ahnung des einstigen Klangerlebnisses in der Boston Symphony Hall bis heute lebendig.

Für Gewandhaus-Intendant Andreas Schulz ist die jetzt wiederbelebte Verbindung zwischen den beiden Häusern nicht weniger als ein neues Kapitel der Musikgeschichte. „Für mich ist es bewegend zu erleben, mit welcher Warmherzigkeit die Leipziger Musiker von ihren amerikanischen Kollegen, aber auch vom Publikum in Boston aufgenommen werden“, sagt Schulz. „Für das Orchester, aber auch für uns im Management ergeben sich viele neue Anregungen und Perspektiven – weit über diese einwöchige intensive Arbeitsphase hier in Boston hinaus.“

Das Herz der Zusammenarbeit ist die Begegnung der Orchestermitglieder. „Je zwei Musiker können bis zu drei Monate im anderen Orchester zu Gast sein – auf beiden Seiten gibt es mittlerweile lange Wartelisten, um an diesem Austausch teilzunehmen“, berichtet Schulz. Die Gewandhausmusiker erleben in den USA eine sehr viel straffere Proben- und Konzertarbeit und tauchen in ein deutlich anderes Repertoire ein. Für die Gäste aus Boston hingegen ist es eine völlig neue Erfahrung, auch in der Leipziger Oper oder bei den Kantatenkonzerten der Thomaner in der Thomaskirche eingesetzt zu werden. Überdies hören sich die Musiker in den spezifischen Klang des jeweiligen Orchesters ein, was für alle zwar zunächst eine Umstellung, aber auch ein erhellendes Erlebnis ist.