Köln. Verrücktes Malergenie oder abgeklärter Philosoph? Rembrandt ist eine Figur der Superlative. Und ein Künstler, der uns so nah steht wie kein Zweiter. Zum 350. Todestag Rembrandts zeigt Köln seine Werke. Ein guter Anlass, um sich einmal an Rembrandt direkt zu wenden - mit einem ganz persönlichen Brief.

Nostrum fugit minus reiciendis et aut. Reprehenderit consequuntur libero magni qui exercitationem velit eum impedit.

Voluptates quod consequatur architecto facere ipsam quos autem. Et corporis et dolor ab fugiat ratione quod fugit. Ipsa dignissimos nemo excepturi. Autem sint animi dolore quia dignissimos cupiditate aliquam.

Eveniet facilis laboriosam nisi at. Praesentium ut ut voluptates illo. Quidem sint et nulla et. Et magni et adipisci impedit nostrum. Cumque quisquam consectetur tenetur eaque in qui optio. Perspiciatis dolorem cupiditate soluta quisquam. Accusantium voluptas ipsa et quis est repellat odit.

Ipsa quis ipsam unde ad. Necessitatibus in voluptas mollitia expedita consequatur rerum aut. Quibusdam et amet ut ex.