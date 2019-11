Osnabrück. Mit seinem gerade erschienenen Album „Kiwanuka“ schickt der britische Musiker seine Zuhörer auf einen spannenden Retrosoul-Trip.

Er ist jung, hat ugandische Wurzeln, Soul in der Stimme und er liebt es, beim Haldern Pop aufzutreten: Michael Kiwanuka. 2016 präsentierte er auf dem Festival am Niederrhein sein zweites Album “Love & Hate”, ein Soul-Juwel mit dem Song „Blackman In A White World“ als Höhepunkt, einem tanzbaren Statement zu Rassismus und Identität. In diesem Jahr legte der in London lebende Musiker wieder einen extrem guten Live-Auftritt hin: Spielfreude, Energie, Soulfeeling, tolle Arrangements und großartige Balladen machten das Konzert zu einem großen Erlebnis. Prompt man fragte sich, ob er diese Qualitäten auf seinem nächsten Album abbilden könne.

Jetzt ist Kiwanukas drittes Album auf dem Markt und man staunt: Viele Songs erinnern wegen ihrer süßlichen Backgroundgesänge sowie der opulenten Streicher- und Bläserarrangements an die trippig-spukige Musik der 60er und 70er Jahre. Das gipfelt in dem siebenminütigen Epos „Hard To Say Goodbye“, das mit einer verzerrt-schnurrenden Gitarre sowie Echo- und Hall-Effekten geradezu psychedelische wirkt. Über all dem thront die phänomenale Stimme Kiwanukas, die klingt, als hätte jemand die Gesangsorgane von Van Morrison, Bill Withers und Richie Havens zusammengeklont.

Das ganze Album ist ein eigenwilliges, spannendes Soulstatement und zeugt von enormem Selbstbewusstsein. Da hat offenbar kein Plattenfirmenmensch reingeredet, um den Musiker zu mehr Kommerzialität zu überreden. Umso mehr ist es zu empfehlen.

Michael Kiwanuka

“Kiwanuka”

(Polydor/Universal)