Worpswede. Wo ist das verschollene Meisterwerk? Im Hinblick auf Heinrich Vogeler ist die Sache jetzt klar. Der Worpsweder Barkenhoff zeigt ein Bild des Jugendstilkünstlers, das Experten für verloren glaubten.

Sie hängen jahrelang über Kaminen oder in Wohnzimmern an der Wand, ohne dass die Welt von ihnen weiß – unbekannte Meisterwerke der Kunst. Kunstexperten, die einen solchen Schatz aufspüren, feiern ihre Funde wie Sechser im Lotto. Beate C. Arnold gehört jetzt zu den Glücklichen. Privatleute boten der Leiterin des Worpsweder Barkenhoffs ein Werk von Heinrich Vogeler (1872–1942) an. Das kostbare Gemälde galt als verschollen. „Als ich das Bild sah, wusste ich sofort: Das ist ein echter Vogeler“, erzählte Arnold jetzt von ihrem sensationellen Fund. Hier weiterlesen: Sehnsuchtsort und magisches Museum - der Barkenhoff in Worpswede.

Besuchermagnet bei Bremen

Heinrich Vogelers Wohn- und Atelierhaus Barkenhoff in Worpswede bei Bremen fasziniert Kunstkenner und Kulturtouristen. In dem Haus mit der schneeweißen Giebelfront malte Vogeler seine Meisterbilder, feierte Künstlerfeste und beherbergte berühmte Künstlerkollegen wie den Dichter Rainer Maria Rilke. Musenhof, Gesamtkunstwerk und heute ein Besuchermagnet – auf dem Barkenhoff entstand auch Vogelers Gemälde „Mieke mit Pudel“, das jahrzehntelang in einem Privathaus im Rheinland hing. Kunstexperten wussten von dem Bild, weil es der Künstler in zwei Briefen erwähnte. Eine Spur zum Kunstwerk selbst gab es nicht.

Freiwillig in den Krieg

„Vogeler hat 337 Gemälde gemalt. 75 gelten als verschollen“, schilderte Arnold die Situation. Das jetzt unverhofft wieder aufgetauchte Gemälde hält sie für besonders wichtig. Es stammt aus der Zeit, als Vogelers Lebenstraum zerbricht. 1914 meldet sich der Künstler freiwillig in den Ersten Weltkrieg, später beginnt er ein unstetes Wanderleben. 1931 geht der im Dritten Reich verfemte Maler und Designer in die Sowjetunion, wo er 1942 in bitterer Armut stirbt.

Bild der Tochter

1914 malt der Künstler vor allem seine Kinder, darunter auch die 1901 geborene Tochter Mieke, die später selbst emigrieren muss und 1943 im mexikanischen Exil sterben wird. Das Bild, das nun zunächst für drei Jahre als Leihgabe im Barkenhoff zu sehen sein wird, wirkt, als hätte der Maler sein Lebensglück in seiner Kunst konservieren wollen. Mit 62 mal 76 Zentimetern ist das Gemälde für ein privates Porträt überraschend groß. Die 13 Jahre alte Mieke schaut den Betrachter direkt an. Die blauen Prismen, die ihre Gestalt umgeben, leuchten, als ginge hinter dem Mädchen die Sonne auf. Vogeler malt mit dem Bildnis seiner Tochter die Hoffnung auf eine neue Jugend, die die Welt besser machen soll. Hier weiterlesen: Der Künstler als Reformer - Heinrich Vogeler.

Indiz für Echtheit

Aber ist das Werk wirklich echt? „Malweise und das Monogramm weisen auf ein Original Vogelers, sagt Beate C. Arnold. Und dann sind da noch die Briefe, in denen Heinrich Vogeler das Werk erwähnt. Diese Briefe liegen verschlossen im Archiv. Nur wenige Forscher kennen sie. Ein starkes Indiz für die Echtheit des Werkes.

Briefe aus der Kaserne

Heinrich Vogeler ist schon in der Oldenburger Kaserne, als er in Briefen seine Frau Martha bittet, auf seine Bilder zu achten. Das Porträt Miekes solle sie nicht unter 2000 Mark verkaufen, schreibt er und bittet noch um ein warmes Wams für die kalten Tage an der Front. Wie das Bild genau in Familienbesitz kam, ist heute nicht ganz klar. Beate C. Arnold weiß nur, dass noch manches Meisterwerk Vogelers unerkannt in Wohnzimmern hängen könnte. Miekes Bild soll nun dauerhaft in Worpswede bleiben.