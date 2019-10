Bronzestatue für Leonard Cohen in Vilnius MEC öffnen

Die Bronzestatue von Leonard Cohen in Vilnius. Foto: Alexander Welscher/dpa

Vilnius. Er wurde in Kanada geboren, aber seine Wurzeln liegen in Litauen. In Vilnius wurde Leonard Cohen jetzt mit einer Statue geehrt. Ein dauerhafter Platz im öffentlichen Raum wird aber noch gesucht.