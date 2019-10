Osnabrück. "Lieber Antoine als gar keinen Ärger" erweist sich als herrlich freche, aber auch brutale Klamotte aus Frankreich.

Explodierende Haustüren! Polizisten mit Gewehren im Anschlag! Waghalsige Sprünge aus dem Fenster eines Hochhauses! Gebrochene, knackende Finger! Dieser Film beginnt mit allerlei Action - und ist doch nur Fantasie. Denn wenn die verwitwete Yvonne (Adèle Haenel) ihrem Sohn die Gute-Nacht-Geschichte erzählt, dann berichtet sie in Comic-Strip-Manier von den unglaublichen Heldentaten des im Dienst getöteten Herrn Papa, des Polizisten Pierre Santi. Bis sie feststellen muss, dass ihr Göttergatte ein korrupter Bulle war.



„From Hero to Zero“ sozusagen - so schrumpft das Bild des Mannes ein, dem sie acht Jahre ihres Lebens schenkte. Schlimmer noch: Santi sorgte dafür, dass ein gewisser Antoine als Unschuldiger für Jahre in den Knast kam.

Als der schließlich entlassen wird, will sich Yvonne um ihn kümmern, die Fehler des Ehepartners wieder ausbügeln. Doch Antoine (Pio Marmaï) ist speziell. Obwohl durchaus naiv-charmant und mit einer netten Freundin gesegnet (Audrey Tautou), hat der nun Entlassene einige Macken in der Haft erlitten. Er prügelt sich, überfällt Kioske für ein paar Zigaretten, fackelt schon mal ein Restaurant ab.

Sind das Echos auf seine Zeit unter Kriminellen? Begeht er diese Taten, um sich „endlich schuldig“ fühlen zu können? Yvonne jedenfalls deckt die Taten Antoines – bis auch sie seine Verfehlungen nicht mehr vertuschen kann.

Fraglos: Es geht hier derbe zu. Und wenn „En liberte!“ (so der Originaltitel) etwas gewiss nicht ist, dann ein subtiler Film. Stattdessen stellt er seine Gags breit aus – dies aber mit Verve und Mut zum Risiko. Auch weil sich „Lieber Antoine als gar keinen Ärger“ nicht nur seine Hauptprotagonisten krude zeichnet, sondern auch die Nebenfiguren. Etwa, wenn ständig ein Serienkiller auf einer Polizeiwache aufläuft, und um seine Festnahme bittet, um „Schlimmeres zu vermeiden“, er jedoch immer wieder abziehen muss, um dann wieder erneut mit einer Plastiktüte mehr an Leichenteilen aufzutauchen. Oder wenn die Polizei einen SM-Sexclub mitsamt seiner schrägen „Kunden“ aushebt, und die Gummi-Fetisch-Kostüme von dort später dazu benutzt werden, einen Juwelier auszurauben.

Regisseur und Co-Autor Pierre Salvadori („Der Killer und das Mädchen“, "Bezaubernde Lügen“) mischt irren Slapstick mit melodramatischen Fragen nach Schuld und Sühne und bietet seinen Protagonisten ein erstaunlich freies Feld an Möglichkeiten ihre Charaktere Belastungsproben zuzuführen. Das ist mal gelungen, manchmal jedoch leider aber auch repetitiv. Eine kleine Kürzung hätte dem Ganzen durchaus gut getan.

Anzeige Anzeige

Dennoch: Salvadoris Film amüsiert. Und beweist einmal mehr, dass die größte Tradition an temporeichen Klamotten aus Frankreich stammt. Und "Antoine" ist gewiss nicht das schlechteste Beispiel dafür.

„Lieber Antoine als gar keinen Ärger“ (F 2019). R.: Pierre Salvadori. D.: Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tatou, Damien Bonnard. 108 Minuten. FSK: ab 16