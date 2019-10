Osnabrück. Ein Stummfilm-Konzert mit einem Charlie-Chaplin-Klassiker, Jazzer, die Geburtstag feiern, eine Lesung mit "Disco-Moderator" Ilja Richter, Glamrock in Köln und eine Wagner-Adaption für Jugendliche. Hier sind fünf Kulturtipps für das kommende Wochenende.

Charlie Chaplin mit Live-Musik

Der Stummfilm „Goldrausch“ von und mit Charlie Chaplin ist mit seinem Brötchentanz ein wahrer Klassiker der Filmgeschichte. Am Sonntag wird der Film beim Stummfilmkonzert ab 18 Uhr im Theater Bremen mit Live-Musik gezeigt. Die Begleitung übernimmt das Landesjugendorchester Bremen unter der Leitung von Stefan Geiger. Karten im Vorverkauf gibt es im Internet beim Theater Bremen.

Richard Wagner für Jugendliche

Im Auftrag der Oper Dortmund ist das Werk „Neverland“ für Jugendliche ab zwölf Jahren entstanden. Die Adaption folgt Richard Wagners romantischer Oper „Lohengrin“, nimmt jedoch eine heutige Perspektive ein. Die Uraufführung findet statt am Samstag um 18 Uhr in der Jungen Oper des Theater Dortmund. Eine nähere Erläuterung zum Stück sowie weitere Aufführungstermine und Karten im Vorverkauf gibt es beim Theater Dortmund auf der Internetseite.

Glamrock aus Großbritannien

Die britische Rockband „The Struts“ gastiert am Freitag um 21 Uhr im Bürgerhaus Stollwerck in Köln. Die Glamrocker haben bereits auf Festivals wie „Rock am Ring“ oder „Rock im Park“ gespielt, nun ist das Quartett auf der „Young & Dangerous“-Tour um Frontmann Luke Spiller erneut in Deutschland live zu erleben. Weitere Informationen finden Sie unter www.buergerhaus-stollwerck.de

Jazz-Mix beim Birdland Festival

Mit dem Birdland Festival feiert der Hamburger Jazzclub Geburtstag am Samstag um 21 Uhr mit einem Doppelkonzert statt. Dan Gottshall’s Artful Earful um den amerikanischen Lead-Posaunisten des NDR präsentieren Modern Jazz. Anschließend spielt die Bigband Jazzkombinat Hamburg mit 17 jungen Musikern. Mehr zum 33. Birdland-Festival bietet die Internetseite des Birdland Hamburg.

Auf Kreuzfahrt mit Ilja Richter

Dass ihm das Schauspiel liegt hat Ilja Richter schon zu „Disco“-Zeiten gezeigt, aber auch die Literatur liegt ihm am Herzen. Im Leibniz-Theater in Hannover wird Ilja Richter am Sonntag ab 18 Uhr aus Bodo Kirchhoffs „Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt“ lesen, einer sarkastischen Absage an die Welt der Luxusliner. Tickets gibt es unter www.leibniz-theater.de.