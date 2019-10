Osnabrück. Homer ist drin, Harry Potter auch: Literaturkritiker Denis Scheck legt seinen Literaturkanon vor. "Schecks Kanon" wird für Debatten sorgen. Die Liste der 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur kommt nämlich ohne manchen Klassiker aus. Dafür haben einige Überraschungskandidaten den Sprung geschafft.

