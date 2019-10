Osnabrück. Eine grandiose Groteske: "Parasite", der diesjährige Cannes-Gewinner, ist eine Gesellschaftssatire über Arm und Reich.

Ist Armut am Geruch zu erkennen? Lässt sich durch die Nase die Herkunft erschnuppern? Zumindest scheint das bei Familie Kim so zu sein, die sich notdürftig mit dem Falten von Pizzakartons über Wasser hält und in einer ranzigen Kellerwohnung haust. Keine Frage: Familie Kim trägt den Stallgeruch des Prekariats. Bis eines Tages der Sohn dank gefälschter Zeugnisse als Nachhilfelehrer bei der superreichen Familie Park in deren betongrauer Luxusvilla unterkommt. Und er schließlich seine Schwester, seinen Vater und seine Mutter nachholt – als angebliche Kunsttherapeutin, als Chauffeur und Hausdame. Dabei schrecken die Vier auch vor rabiaten Methoden nicht zurück, um das alte Personal zu ersetzen. Was dann beginnt, ist eine atemberaubende, mal komische, dann wieder blutige Abfolge an grotesken Ereignissen. Dabei werden soziale Grenzen überschritten, und der Abstieg ins Subproletariat wird auch sinnbildlich durch einen versteckten Gang unter dem Haus manifestiert.

Kein Zweifel: Spätestens nachdem „Parasite“ dieses Jahr die Goldene Palme von Cannes gewann, dürfte der Koreaner Bong Joon-ho in den Olymp der besten Regiesseure der Welt aufgenommen worden sein. Dabei erweist sich Bong nur einmal mehr als grandioser Autorenfilmer,i ndem er, wie in „Mother“ (2009), „Memories of Murder“ (2003) oder „The Host“ (2006), Genrekino- und Arthouse erfolgreich mischt.

Und obwohl das Thema „Arm und Reich“/“Herr und Diener“/“Macht und Ohnmacht“ bereits oft in der Filmgeschichte untersucht wurde, etwa in Jean Renoirs „Boudu - Aus den Wassern gerettet“ (F 1932), Joseph Loseys „Der Diener“ (GB 1963), Robert Altmans „Gosford Park“ (USA 2001) Alex van Warmerdams „Borgman“ (NL 2013) oder in Oskar Roehlers „Herrliche Zeiten“ (D 2018), gewinnt. „Parasite“ dem Ganzen doch neue Aspekte ab.

Mal satirisch überhöht, mal mit grausamen Schrecken, verwischt der Film auch die Grenzen zwischen Sympathie- und Antipathieverteilung bei den Protagonisten, macht es sich nie einfach. Und auch visuell ist diesein Fest, zumal Hong Kyung-pyo die Kamera führte, der bereits mit seiner Arbeit für Lee Chang-dongs koreanischen Cannes-Favoriten von 2018, „Burning“, begeisterte.

Doch vor allem ist dies auch ein perfekt durchkomponiertes,doppelbödiges Spiegelbild: Nicht nur weil sich die Familien Park und Kim mit Mutter, Vater, Sohn und Tochter in ihrer Aufteilung gleichen, sondern auch weil sie die Gesellschaft widerspiegeln. „Parasite“ ist damit nicht nur südkoreanisch, sondern auch Weltkino. Und als solches brillant umgesetzt.

„Parasite“ (Südkorea 2019). R.: Bong Joon-ho. D.: Choi Woo-sik, Song Kang-ho, Jo, Yeo-Jeong. 132 Minuten. FSK: ab 16