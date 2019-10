Hamburg. Sie hat den Punk geprägt wie wenige Frauen sonst. Jetzt hat Debbie Harry ihre Autobiografie vorgestellt.

Blondie-Sängerin Debbie Harry (74) hat sich von den Filmikonen Marilyn Monroe und Marlene Dietrich inspirieren lassen. So habe sie sich für die 1974 in New York gegründete Band Blondie einen Charakter zugelegt, für den auch Monroe die Vorlage war, sagte die Sängerin am Dienstagabend in Hamburg.

„Als Kind wollte ich Filmstar werden“, so Harry. „Ich sah diese wundervollen Bilder der blonden Schauspielerinnen und fühlte mich davon angezogen. Von Marlene Dietrich zum Beispiel, die auch Sängerin war. Diese Frauen haben mich beeinflusst.“ Harry stellte in Hamburg ihre Autobiografie „Face It“ vor. Die Gruppe Blondie gilt als Pionier der amerikanischen New-Wave- und Punkbewegung der späten 1970er.