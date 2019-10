Die frischgebackene Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ist heute Abend in Bielefeld zu Gast. Die Lesung war schnell ausverkauft. Foto: dpa/Britta Pedersen

Bielefeld. Die am Donnerstag bekannt gegebene Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk liest am selben Abend in der Stadtbibliothek Bielefeld. Die Lesung war schon am Mittag restlos ausverkauft.