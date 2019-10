Antike Metropole in Israel entdeckt MEC öffnen

Die Stadt ist planvoll angelegt worden. Foto: Assaf Peretz/Israel Antiquities Authority/dpa

Tel Aviv. Rund 6000 Menschen lebten einst in der Metropole, die jetzt in Israel entdeckt wurde. Die Ausgrabungsleiter nennen sie „das New York der Frühbronzezeit“.