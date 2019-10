Seoul/Hamburg. SuperM gelten als die "Avengers des K-Pop". Mit ihrer ersten Single sind sie direkt zum weltweiten Twitter-Trend geworden. So klingt der Song.

SuperM gelten als eine "Supergruppe" unter den Boybands des K-Pop-Genres (Popmusik aus Korea). An diesem Freitag ist mit dem fast komplett englischsprachigen "Jopping" die erste Single erschienen – und die hat einen weltweiten Twitter-Trend ausgelöst, auch in Deutschland lag "#SuperM_Jopping" zwischenzeitlich unter den Top 3 der meist genutzten Hashtags. Kein Wunder, denn "Jopping" richtet sich klar an ein weltweites Publikum; Beat und Melodie dürften in Discos rund um den Globus funktionieren:

Das Video der Single hat auf Youtube binnen weniger Stunden bereits rund drei Millionen Klicks gesammelt. Der Begriff "Jopping" steht für die Mischung der Tanzstile Jive und Bop. SuperM besteht aus sieben Mitgliedern von drei in Asien beliebten K-Pop-Boybands:

Taemin von Shinee

Baekhyun and Kai von Exo und

Taeyong, Ten, Lucas and Mark von NCT.

Für die Musiker im Alter von Anfang bis Mitte 20 steht im November eine Tour durch die USA an, ob auch Auftritte in Europa oder Deutschland geplant sind, ist der zeit nicht bekannt. (Weiterlesen: Albträume zur Miete – Diese Wohnungen werden tatsächlich angeboten)