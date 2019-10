Osnabrück. Bachs Goldberg-Variationen mit einem aufstrebenden Pianisten, Hits aus Hollywood, Tanz im Bremer Theater und ein Musical-Konzert in den benachbarten Niederlanden. Hier sind fünf Kulturtipps für das kommende Wochenende.

Vier Tage Tanz im Theater Bremen

Am langen Wochenende durch den Feiertag feiert die Tanzsparte des Theaters Bremen von morgen bis Sonntag den Beginn der Spielzeit. Bei „Vier Tage Tanz“ gibt es dieses Jahr zwei Gastspiele aus Ungarn, darunter „Beat“ von Nóra Horváth, Tänzerin der Kompanie, am Sonntag ab 17 Uhr im Brauhaus mit Tänzer Gábor Ivanov.

Hauschoreograph Samir Akika lädt morgen um 16 Uhr ein zu einer öffentlichen Probe des neuen Stücks „Bravehearts“ im Foyer des Kleinen Hauses. Mit „Für Vier“ und „Hinter dem Mond“ stehen dieses Mal im Brauhaus und Brauhauskeller gleichzudem zwei Stücke für junges Publikum auf dem Programm. Das genaue Programm und Tickets gibt es unter www.theaterbremen.de

Hits aus Hollywood in Bielefeld

Am Sonntag steht ab 19 Uhr im Lokschuppen in Bielefeld Musik aus Hollywood auf dem Programm. Stars der deutschen Musical-Szene präsentieren Songs aus „Dirty Dancing“, „Bodyguard“ oder aus Blockbustern wie „My Heart will go on“ aus Titanic, große Filmmusiken à la „Der Hobbit“ und bekannte Musicals wie „Grease“ oder die „Rocky Horror Picture Show“. Weitere Infos unter hollywoodmelodies.de

Milosz Sroczynski spielt Bach

Die große Vielfalt und Kunstfertigkeit zeichnen die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach aus. Am Freitag spielt der junge Pianist Milosz Sroczynski das Werk ab 19 Uhr in der Alfred-Schnittke-Akademie in Hamburg. Die Goldberg-Variationen werde er der preisgekrönte Pole nur in diesem Jahr aufführen, heißt es auf seiner Homepage. Ticketreservierung unter schnittke-akademie.de

Ausstellung eines Nina-Hagen-Fans

In zwölf Kapiteln blickt das Theatermuseum Hannover ab Donnerstag mit einer Sonderausstellung auf die Karriere und das Leben von Nina Hagen. Dabei wird aus der Sicht eines Sammlers auf Deutschlands bekannteste Rock-Ikone geblickt. Von ihren Anfängen in der DDR, ihrem politischen Engagment und das Faible für, Indien bis zu Gospel und Brecht. Nähere Einzelheiten unter staatstheater-hannover.de Die Sonderausstellung läuft bis zum 12. Januar 2020.

Bernstein-Musical als Konzert

Premiere für die konzertante Aufführung von Leonard Bernsteins Musicalklassiker „Wonderful Town“ am Freitag ab 20 Uhr im Wilminktheater im niederländischen Enschede. Das Orkest van het Oosten und Het Gelders Orkest haben sich für die Niederländische Reiseoper aus Enschede zusammengeschlossen. Als Solisten treten bekannte Opernsänger aus den Niederlanden auf. Die Leitung übernimmt der berühmte Bernstein-Experte Wayne Marshall. Infos unter www.wilminktheater.nl/de