Marie Bäumer ist nicht nur ein preisgekrönter Filmstar. Seit Jahren gibt sie ihr Wissen auch weiter – und das nicht nur an Schauspielschüler. Im Atelier Escapade hilft sie Laien, mit Bühnentechniken an sich selbst zu arbeiten. Jetzt hat sie ein Sachbuch zu ihrer Methode geschrieben. Wie die funktioniert, erklärt sie im Interview:



Frau Bäumer, neben Ihrer schauspielerischen Arbeit betreiben Sie das Atelier Escapade, dessen Methode jetzt auch ein Sachbuch vorstellt. Was hat es mit dem Namen auf sich?

Marie Bäumer: Das Atelier habe ich vor gut zwei Jahren gegründet. Der Motor war, meinen Träumen und Visionen in meinem Leben zu folgen und sie umzusetzen. Im Atelier Escapade biete ich dies den Teilnehmern an: Startet eure persönliche Escapade! Es gilt, einen Sprung aus der gewohnten Fassung zu wagen. Im Pferdesport bezeichnet das Wort auch eine Hindernisverweigerung – und die halte ich in manchen Lebenssituationen gar nicht für schlecht, kommt man sich dabei doch oft einen Schritt näher.

Etliche Begriffe möchten Sie für Ihre Kurse ausdrücklich vermeiden: Statt von Therapie und Coaching sprechen Sie nur von Training, statt Seminarraum sagen Sie Atelier.

Bei Seminaren assoziieren ich an etwas mühselige Veranstaltungen und den Geruch von Linoleumboden. Studio klang mehr nach Tanzen. Ein Atelier verbinde ich mit Kreativität. Und ich arbeite stark mit der Imaginationskraft, das gefiel mir. Das Ganze basiert auf der Methode, die ich aus meiner Arbeit mit Schauspielstudenten entwickelt habe; mit Anfang 30 habe ich angefangen zu unterrichten: Ich habe selbst drei Schauspielschulen mit sehr unterschiedlichen Ansätzen besucht. In meinem Beruf geht es um den Ausdruck des Körpers und ich wollte überprüfen, ob meine Arbeit auch Menschen außerhalb des Schauspielerberufs Werkzeuge an die Hand geben kann. Das habe ich erst spielerisch mit Freunden und Bekannten ausprobiert. Und weil die Resonanz so stark war und es mir viel Spaß gemacht hat, habe ich das Atelier Escapade gegründet.

Was erwartet mich, wenn ich bei Ihnen mitmache?

Meine Methode stützt sich auf drei Pfeiler: der Bewegung, dem Raum und der Verbindung. Im Grunde gehen alle menschlichen Konflikte darauf zurück – auf einen Mangel an Verbindung, auf Schwierigkeiten, Raum einzunehmen und zu halten, und auf den Mangel an innerer oder äußerer Bewegung. Das Ziel ist die Freilegung der Umsetzungskraft: Ich erlebe oft Menschen voller Träume, die ihre Pläne dennoch oft nicht umsetzen können, oder nicht so, dass es sie wirklich erfüllt und froh macht.

Und da helfen Schauspiel-Techniken?

Die inneren Hemmnisse drücken sich auch in körperlichen Blockaden aus, an denen ich arbeiten kann. Wenn wir diese Blockaden lösen, setzen wir die Energien und Emotionen frei, die uns die Kraft zur Umsetzung unserer Ziele verleihen.

Angefangen haben Sie mit Freunden; wer kommt inzwischen zu Ihnen?

Menschen allen Alters und aus den unterschiedlichsten Berufen. Männer wie Frauen, viele jedoch zwischen 40 bis 60. Auch Journalisten wie Sie. Die Themen sind ganz unterschiedlich. Manche befinden sich in einem biografischen Umbruch. Ich hatte aber auch eine Lehrerin aus einem alternativen Schulsystem, die Anregungen sucht, wie sie mit Kindern über den Körper arbeiten kann. Einem Produzenten fehlte es an männlicher Kraft, was ihn darin schwächte, Entscheidungen zu treffen. Ein Pastor, der viel vor Menschen stehen und reden muss, wollte lernen, freier aufzutreten.

Wie helfen Sie da?

Entweder arbeite ich über eine der großen Emotionen, über die Wut zum Beispiel, eine der am meisten unterschätzen Ressourcen. Wut tut gut, sage ich immer. Eine Übung für das Atelier wäre dann, die Energie der Wut freizulegen, sie zu nutzen und natürlich auch, sie in eine Form zu bringen. Sonst kann es heikel werden. Ein anderer Ansatz von mir ist, über die ursprünglichen Kräfte zu arbeiten, die in uns allen stecken: die weibliche verbindende Kraft und die männliche Aufrichtungs- und Entscheidungskraft. Ganz oft ist das eine viel stärker als das andere ausgeprägt, und dann versuche ich, einen Ausgleich in der Ergänzung zu schaffen.

Und wenn die Entscheidungskraft aufgebaut ist, gelingen auch die nicht umgesetzten Lebensziele?

Daran kann man ganz konkret arbeiten. Eine Methode, die ich auch im Buch beschreibe, sind die drei Lebenstorten. In der ersten beschreiben Sie die Bausteine ihres Alltags als Torten-Grafik: Wie viel Prozent meiner Zeit gehen in die Familie, wie viele in die Freunde, die Arbeit, die Freizeit? Als ich das damals selbst ausgefüllt habe, war das Tortenstück für die Arbeit das größte. Das wollte ich ändern. Deshalb malt man eine zweite Torte, die eine realistische Wunschvorstellung für die nahe Zukunft festhält. Und in die dritte Torte zeichnet man ein Ideal, ganz egal, ob es jemals umsetzbar sein kann. Dann legt man die drei Zettel ein halbes Jahr weg und denkt nicht mehr dran.

Und dann?

Es ist wirklich erstaunlich, was dann passiert. Ich habe es mit mehreren Freunden ausprobiert, und wir alle hatten nicht nur die realistische Vorstellung umgesetzt, sondern uns schon auf das vermeintlich Unerreichbare zubewegt. Das Unterbewusste arbeitet kräftig mit.

Das ist eine eher abstrakte Methode. Wie kommt die Arbeit mit dem Körper ins Spiel?

Ich bin tief davon überzeugt, dass jeder vollkommen ist, so wie er auf die Welt kommt. Jeder ist mit einer Wesensnatur ausgestattet, und kommt er mit ihr in Verbindung, ist alles da was er zu einem glücklichen Leben braucht. Es gibt zwei Achsen im Körper: das eine ist die Bewegung im Becken, das andere die Rotation im Oberkörper. In unseren Breitengraden sind meistens beide blockiert – durch etwas, das ich immer als Schrauben bezeichne. Die stecken im Kiefer, im Nacken, in den Schultern, im Becken, den Knien. Wenn man die rausnimmt, löst sich augenblicklich etwas und sofort werden Emotionen frei. Das ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass man den Raum in sich und um sich wahrnimmt.

In einem zweiten Schritt öffne ich den hinteren Raum, der bei vielen Menschen geschlossen ist. Wenn Sie einen Menschen als charismatisch empfinden, dann ist ganz sicher sein hinterer Raum geöffnet. Ich meine damit alles, was vom Rücken und den Flanken ausgeht; da steckt eine enorme Kraft. Kampfsportler oder Raubtiere, die immer in alle Richtungen reagieren müssen, machen das automatisch. Probieren Sie es mal aus!

Was muss ich machen?

Wenn das Becken nicht über den Füßen platziert ist, also keine Verbindung zum Zentrum des Körpers da ist, verlieren wir an Entscheidungskraft. Stellen Sie sich mal hin und schieben leicht das Becken vor, das machen viele. Sofort sind Ihre Beine angespannt, ihr Rücken, ihre Knie sind fest, da geht schon mal keine Energie durch. Wenn Sie das Becken jetzt ein winziges Stückchen nach hinten nehmen, kommt fast automatisch ein erleichterter Ausatmer. Ihre Knie sind beweglich und Ihr Oberkörper ist frei – und das ist wichtig, um emotional mit anderen in Kontakt zu treten. Jetzt sind Sie bereit, in alle Richtungen frei zu agieren und einen Fokus zu setzen.

Auch bei der besten Methode sind nicht alle Lebensziele erreichbar. Wahrscheinlich schaffen es auch ihre Schauspielschüler nicht alle auf die Bühne.

Ich würde sagen, am Ende kommen drei von 15 in den Beruf. Das stimmt. Ich glaube aber daran: In dem Moment, in dem jemand sich selbst, also seinem Wesenskern auf die Schliche kommt, erkennt er auch, was er umsetzen kann. Ich möchte immer ermutigen. Und dazu brauche ich neben aller Methode manchmal einfach den Rat meiner Mutter, die gerne in scheinbar unerreichbaren Momenten sagte: Man muss auch mal was Verrücktes tun!

Marie Bäumer: „Escapade: Der Aufbruch in die Freiheit.“ Gräfe und Unzer. 200 Seiten. 19,90 Euro

