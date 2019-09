Frankfurt/Main. Die norwegische Architektur orientiert sich stark an der wilden Natur des Landes. Einen Eindruck davon bekommen nun Besucher des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt.

Die riesige Eisscholle hat wohl jeder schon mal gesehen, zumindest auf Fotos. Sie ragt seit 2008 aus dem Fjord am Hafen von Oslo auf und scheint zu schwimmen. In Wirklichkeit aber ist sie fest verankert, die neue Oper, die so gleißend-kristallin gestaltet wurde, dass sie ständig mit einem Eisberg verglichen wird. Zwei Rampen führen von der Straße aufs begehbare Dach, dazwischen schiebt sich ein gläserner Kubus dem Betrachter entgegen. Offensichtlich hat Norwegen, das dank Öl- und Gasvorräten eines der reichsten Länder der Welt ist, seine Chance klug genutzt, mit moderner Architektur um internationale Aufmerksamheit zu heischen.

Das Opernhaus stammt vom norwegischen Architekturbüro „Snohetta“ (Schneekappe). Und Kjetil Thorsen, einer der beiden Gründer, schätzt die spektakuläre Baukunst des riesigen Landes mit seinen nur 5,3 Millionen Bewohnern richtig ein: „Die norwegische Architektur ist, im Vergleich zu Zentraleuropa, aufgrund der kurzen Geschichte des Landes weniger historisierend, der Einfluss der Landschaft ist viel wichtiger als der historische Kontext. So ergibt sich ein völlig anderer Ausgangspunkt, ein anderes Verständnis von Architektur.“

Diesen Eindruck nahm auch Andrea Jürges, die Vizechefin des Frankfurter Architekturmuseums, von ihrem Norwegen-Besuch im vergangenen Jahr mit nach Hause. Jürges hatte das Gefühl, man müsste die immense Dichte in Oslo einerseits und die unfassbare Weite in der fast unberührten Natur andererseits in Filmen festhalten, um beide Eindrücke auch fernab realistisch erleben zu können. So enstand eine stark von Filmen geprägte Ausstellung über das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse und seine zeitgenössische Architektur.

Unter den 26 Projekten finden sich zwar einige ältere Bauten von den 30er- bis zu den 70er-Jahren, aber das Hauptaugenmerk liegt auf den vergangenen 20 Jahren, nebst der bereits erwähnten Oper. Ähnlich eindrucksvoll erscheint die Skyline der Hauptstadt Oslo. Dort opfert man für Neubauten kein Grün mehr, sondern treibt die Nachverdichtung voran. Nun dürfen die Wolkenkratzer noch enger stehen mit 15 Metern Abstand. Von oben erscheint die Skyline mit den unterschiedlich hohen und breiten Häusern wie ein Barcode mit Strichen und Lücken.

Anders sieht es auf dem Land aus. Dort wurden sechs Gebäude gefilmt, um die Verbindung von Haus und Landschaft, Licht und Material zu zeigen. Auf einem Felsvorsprung am Mjosasee, dem größten See Norwegens, erhebt sich etwa ein teils dunkles und teils helles Haus. Die alten Holzbretter einer abgerissenen Scheune dienen nämlich als Fassade, unterbrochen von Fenstern, die einen grandiosen Blick auf die Natur erlauben. Mit dem traditionellen Baumaterial Holz werden ganze Räume ausgestattet, mit Glas wird das Licht geschickt geleitet. So scheint bis heute der Einfluss von Sverre Fehn (1924-2009) nachzuwirken, der klare Formen liebte und als bekanntester Architekt Norwegens gilt.

Neben den Privathäusern fällt ein Wasserkraftwerk auf, das mit seiner kreisrunden, aber leicht gezackten Form das Rotieren des Wassers im Generator symbolisiert. Der Bau steht unterhalb des Staudamms und nutzt den Höhenunterschied zwischen altem Damm und dem 15 Meter tiefer gelegenen See, um sauberen Strom zu erzeugen. Bisher wurde das Potenzial nicht genutzt, nun geht es um die Optimierung bestehender Dämme, um nicht noch mehr in die Natur einzugreifen.

Anzeige Anzeige

Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt/M.: “In norwegischen Landschaften.Hunting high and low.“ Bis 19. Januar. Di. und Do. bis So. 10-18, Mi. 10-20 Uhr. Internet: www.dam-online.de