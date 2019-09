Osnabrück. Spannende Festivals und ein neuer Ballettchef in Hannover: Hier sind fünf Kulturtipps von der Kulturredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Neuer Ballettchef startet in Hannover

Die neue Ballettsaison startet an der Staatsoper Hannover am Samstag, 21. September, mit „Beginning“. Damit gibt Marco Goecke seinen Einstand als Ballettdirektor. Zu sehen ist seine Choreografie „Thin Skin“ sowie Werke der Gastchoreografen Andonis Foniadakis und Medhi Walerski. Weitere Termine und Karten im Internet auf staatstheater-hannover.de es



Innovatives beim Filmfest Bremen

Wie werden Geschichten heute filmisch erzählt? Welche neuen Techniken und Formate gibt es? Welche Themen bewegen speziell junge Filme- und Medienmacher? Der Innovationstag des Fünften Filmfests Bremen am Freitag,20. September, beleuchtet, was heute entwickelt wird und morgen die Film- und Fernsehlandschaft prägt. Im Atlantis Filmtheater in Bremen. Infos: klub-dialog.de/pinnwand Ch.A

Literaturfestival in Hamburg

Beim diesjährigen Harbourfront Literaturfestival (bis 15.10.) in Hamburg steht am Freitag, 20. September, ein Theodor-Fontane-Abend mit den Literaturkritikern Denis Scheck und Anne-Dore Krohn auf dem Programm. Anlass ist der bevorstehende 200. Geburtstag des Dichter im Dezembers. Beginn: 20 Uhr in der Laeiszhalle. Tickets und weitere Informationen zum Festival auf harbourfront-hamburg.com es

Mendelssohn-Fest in Hamburg

Das International Mendelssohn Festival in Hamburg gibt sich am Freitag „Offen für Bach“, am Samstag stellen sich Junge Talente mit der Hamburger Camerata vor – jeweils um 20 Uhr in St. Johannis-Harvestehude. Am Sonntag ist um 19.30 Uhr das Konzertprogramm „Karneval der Tiere“ in der Elbphilharmonie zu erleben. Infos: mendelssohn-festival.com Ch.A.

Comedian Harmonists

Neue Gelegenheit das musikalische Schauspiel „Die Comedian Harmonists“ von Gottfried Greiffenhagen (Buch) sowie Franz Wittenbrink (musikalische Einrichtung) in Oldenburg zu erleben: Am Samstag, 21. September,,, 19.30 Uhr wird das Stück im Großen Haus am Staatstheater Oldenburg gezeigt. Tickets und weitere Termine unter staatstheater.de es