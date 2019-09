Berlin. Mit „Ad Astra“ wagt sich Brad Pitt ins philosophische Science-Fiction-Kino. Lohnt der Film?

Bei den Arbeiten an einer gewaltigen Antenne, die nach außerirdischem Leben lauscht, stürzt der Astronaut Roy McBride beinahe in den Tod. Ursache sind elektrische Turbulenzen, die weltweit Katastrophen auslösen. Schuld daran könnte Roys Vater sein, der vor 16 Jahren im Weltall verschollen ist. Bislang hatte Roy an seinen Heldentod geglaubt. Nun erfährt er, dass sein Vater womöglich noch lebt, sich gegen das eigene Team gestellt hat und nun aus rätselhaften Gründen gegen die Menschheit arbeitet. Roy soll ihn stoppen. Unter höchster Geheimhaltung folgt er dem Vater ins All.



Brad Pitt meditiert im All

Was auf dem Papier auch ein Action-Kracher sein könnte, wird unter James Grays Regie zur Reflexion der menschlichen Existenz. Für einen Film, den Brad Pitt nicht nur als Hauptdarsteller prägt, sondern auch als Produzent, überrascht dabei der entschieden meditative Tonfall: Die Weltraum-Labors und Raumschiffkabinen, in denen der Held seinen Gedanken nachhängt, gleichen im schönen 70er-Jahre Look mönchischen Zellen. Tatsächlich begleitet Roys innerer Monolog die gesamte Handlung als kontinuierlicher Gedankenstrom. Off-Monologe werden oft als hilflose Kompensation für mangelnde Bildideen belächelt. Im Fall von „Ad Astra“ gilt das nicht. Hier entfaltet die Technik eine suggestive Kraft und eine eigenständige Aussage. Im Selbstkommentar überschneiden sich Roys innerer Kosmos mit der Unendlichkeit des Alls: Jeder Mensch ist ein eigenes Universum.

Ein Dank an Kubrick und Coppola

Roy McBride führt seine Reise zum letzten Außenposten der Erde zugleich zum Ursprung des eigenen Daseins. An der Grenze zum Nichts entscheidet sich dann, ob ihm die finale Abnabelung gelingt. Oder ob er für immer eine junge Version seines Vaters bleibt. Aus dieser persönlichen Geschichte heraus entwickelt das Drehbuch immer größere Fragen: Ein Zwischenspiel auf dem besiedelten Mond projiziert die Wild-West-Szenerie aus Amerikas Gründungsjahren in den nächstgrößeren Radius. Und wie Kubricks „2001“ (1968) und Coppolas „Apocalypse Now“ (1979), deren zentrale Motive hier als Vater-Sohn-Geschichte variiert werden, fragt auch „Ad Astra“ nach den Grenzen von Zivilisation und menschlichem Bewusstsein.

Trotz des schönen Tonfalls bleibt Gray zuletzt aber spürbar hinter den Vorbildern zurück. Und das vor allem, weil er seinen Helden nicht nur Fragen aussprechen lässt, sondern auch Antworten. Brad Pitts Figur dringt bis zu den mythischen Grenzen des Daseins auf – aber auf seinem Heimweg hat er dann nichts als Postkarten im Gepäck.

„Ad Astra“. USA 2019. R: James Gray. D: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland. 123 Minuten. FSK ab 12 Jahren.

Mehr Kino