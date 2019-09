Rea Garvey verteidigt „The Voice of Germany“ CC-Editor öffnen

Jury-Mitglied Rea Garvey empfindet die Kritik, die Musikshow «The Voice of Germany» bringe kaum einen Star hervor, als ungerecht. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin. „The Voice of Germany“ geht in die neunte Staffel. Jury-Mitglied Rea Garvey glaubt weiter an die Show.