Dessau. 100 Jahre nach der Gründung des Bauhauses ist in Dessau am Sonntag ein Museum über die weltweit einflussreichste Schule für Kunst, Architektur und Design im 20. Jahrhundert eröffnet worden. Die Ausstrahlung ist allerdings eher überschaubar.

Man sagt es ungern, aber das gestern in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnete Bauhaus-Museum in Dessau hat von außen den Charme einer Ausstellungshalle auf irgendeinem Messegelände dieser Welt. Der langgezogene Quader duckt sich zwischen Stadtpark und die innerstädtischen Bausünden aus DDR- und Nachwendezeiten und wirkt wie ein gesichtsloser Pavillon, in dem ein neues Automodell oder eine Modekollektion präsentiert wird.

30 Millionen Euro hatten die jungen spanischen Architekten des Büros „addenda architects“ aus Barcelona zur Verfügung und diesen knappen Etat sieht man dem Museumsneubau an: Er bleibt in nahezu jedem Detail im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten verhaftet – ein kühner Wurf ist er nicht.

Fast die gesamte Erdgeschossfläche ist ein einziger hallenartiger Raum, der künftig als Forum für Wechselausstellungen und Bildungsangebote dienen soll. Die durchgängig verglaste Fassade lässt – je nach Lichtverhältnissen – den Blick von außen nach innen oder von innen nach außen zu. Diese Transparenz ist gewollt und soll verhindern, dass sich der Museumsbau wie ein Riegel zwischen Innenstadt und Park legt. Ob das funktioniert? Tagsüber fühlt man sich im Inneren dieser Halle eher wie in einem Aquarium: In einer diffusen Schwerelosigkeit, schalldicht abgeschlossen vom Lärm der Stadt, bleibt man dennoch abgelenkt von Verkehr und Passanten, von denen man sich ständig beobachtet fühlt.

Ein Museum ist aber zuallererst dafür da, etwas auszustellen und zu diesem Zweck haben die Architekten auf zwei Treppenhaussockel eine gigantische Black Box gelegt, eine fensterlose Wanne aus Beton, die wie eine Brücke die Halle im Erdgeschoss überspannt. Hier kann nun endlich die Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau angemessen präsentiert werden, der mit 49000 Objekten nach dem Bauhaus-Archiv in Berlin zweitgrößte Fundus zur Geschichte der legendären Kunst- und Architekturschule.

Das Kuratorenteam legt dabei bewusst den Fokus nicht auf den späteren Mythos des Bauhauses, sondern auf den Lehrbetrieb dieser Hochschule: „Versuchsstätte Bauhaus“ lautet der Titel der Dauerausstellung und darin deutet sich bereits an, dass es hier nicht so sehr um die Ergebnisse, als vielmehr um kreative Prozesse, um Ideen und Inspirationen gehen soll.

Zunächst aber wird der Besucher im kleineren Kopfraum der Black Box mit einigen Fragen konfrontiert, in denen künstlerische und technische Visionen der frühen 1920er Jahre anklingen: Ist der Mensch modellierbar? Kann man auf einer Luftsäule sitzen? Oder: Kann Licht gestalten?

Es waren solche Fragen aus dem Geist der Zeit, die die Bauhäusler dazu antrieben, in Kunst, Design und Architektur neue, ungewöhnliche, scheinbar verrückte Wege auszuprobieren, mit Konventionen zu brechen und mit Farben, Formen und Räumen zu experimentieren. Dieser erste Raum ist der stärkste der Dessauer Ausstellung. Denn er vermittelt konzentriert und mit vielen anschaulichen Exponaten den künstlerischen Aufbruch jener Zeit und die kreative Suche nach Antworten auf die gestellten Fragen. Gleichzeitig sind über eine Tonspur die vielen Vorbehalte der Dessauer Bevölkerung gegen die neuartige Schule zu hören, denen das künstlerische Treiben zumindest suspekt war.

Der große Saal im Obergeschoss ist dann vor allem wichtigen Lehrer-Schüler-Beziehungen gewidmet. So etwa hat der Künstler Paul Klee seiner Schülerin Gunta Stölzl „grundlegende Einsichten in die Gesetzgebungen der Form“ vermittelt, die für diese zur Inspiration ihrer Textilgestaltung in der Weberei werden sollte. An einigen ihrer Werkstücke wird deutlich, wie sie in ihren Entwürfen Fläche, Körper und Raum nach den Kleeschen Anregungen auszuloten versucht.

Die verschiedenen Paare aus Lehrmeistern und Studenten stehen exemplarisch für die Methoden und Lehransätze am Bauhaus, aber auch dafür, wie Schüler und Schülerinnen in ihren Arbeiten selbstständig werden und ihren eigenen Weg suchen. Durchzogen ist der Raum von einem langen, orangefarbenen Riegel, der ein bisschen wie ein Hochregal anmutet: In ihm sind dann doch die Ergebnisse der schöpferischen Arbeit zu betrachten – Gebrauchsdesign, Lampen, Möbel bis hin zu Entwürfen für Wohnungen, Häuser oder ganze Stadtviertel.Anziehungspunkt

Jetzt also hat nach Weimar auch Dessau sein eigenes Bauhaus-Museum. Die Stadt wird sich freuen, nun auch im Zentrum einen Anziehungspunkt für Architektur- und Designinteressierte zu haben, die ansonsten das Schulgebäude und die Meisterhäuser im Norden Dessaus besuchten und um die wenig attraktive Innenstadt einen Bogen machten. Ab sofort gilt es, das Museum trotz seiner kaum ansprechenden Hülle mit Leben zu erfüllen: In Weimar hat sich das dortige Museum zu einem Besuchermagneten entwickelt. Es wäre Dessau zu wünschen, dass sich das Museumskästchen allmählich zu einem Schmuckkästchen für die Stadt mausert.