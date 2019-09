Als Sandtrooper verkleidete Mitglieder des Legion501 beobachten einen Besucher des Fanprojekts „Outpost One“ mit Nachbildungen aus „Star Wars“-Filmen. Foto: Jens Büttner

Dassow. In Mecklenburg-Vorpommern ist die „Star Wars“-Ausstellung „Outpost One“ eröffnet worden. An der Veranstaltung nahm auch ein Schauspieler teil, der in einer Episode mitgewirkt hatte.