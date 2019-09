Venedig. Gehören Superhelden und toughe Weltraumpioniere in den Wettbewerb eines Filmfestivals?

In Venedig können Genrestoffe sogar den Goldenen Löwen gewinnen, wie 2017 das „Das Flüstern des Wassers“ bewies, kein Film aus dem Popcornautomaten, sondern hochreflektiertes Kino. Wie jetzt auf der 76. Mostra Todd Phillips mit dem aus dem „Batman“-Universum entsprungenen „Joker“ die Normalisierung des Fledermaus-Comics vorantreibt. Batman kommt nicht vor, nur ein kleiner Junge namens Bruce Wayne, der noch nichts von seiner Batman-Bestimmung ahnt.

„Joker“ entwirft das Psychogramm seines künftigen Erzfeindes: Ein zum hageren Gespenst heruntergehungerter Joaquin Phoenix verstört und fesselt als Mietclown Arthur. Psychisch labil, dauergemobbt und sozial deklassiert, steigt er zum Superverbrecher auf. Mit der Nebenfigur des Industriellen und Batman-Vaters Thomas Wayne, der als Bürgermeister kandidiert und Demonstranten als „Clowns“ abkanzelt, deutet sich Kritik an der klassischen Comicvorlage an. Der Bruce Wayne der Cartoons kämpft ja im Fledermauskostüm gegen das Böse. Aber interessieren ihn die Ursachen von Armut und Gewalt? „Joker“ blickt tief in diesen Abgrund. Ein dunkler, auch blutiger Film mit einer Opfer-Täter-Titelfigur, die den Zuschauer nicht gleichgültig lässt.

Auch „Ad Astra – Zu den Sternen“ von James Gray nimmt die Emotionen seiner Hauptfigur ernst. Obschon der sentenzenhafte Off-Kommentar der Hauptfigur Roy McBride (Brad Pitt) mitunter nervt. Der Astronaut ist in einer technologisch hochgerüsteten Zukunftswelt auf geheimer Mission zum Neptun unterwegs. Es ist eine Reise zu sich selbst, denn McBride soll seinen in den Tiefen des Alls verschollenen Vater finden. Dieser wiederum forschte nach extraterrestrischem Leben. Doch das regt sich nicht. Am Ende erkennt McBride den Wert menschlicher Beziehungen, es zieht ihn zur Erde zurück.„Wasp Network“

Der französische Regisseur Olivier Assayas stellt „Wasp Network“ um eine Gruppe von kubanischen Spionen vor, die als vermeintliche Dissidenten wider Castro in den 90ern von Florida aus operierten. Darunter aufrechte Männer wie René González (Edgar Ramírez), der Frau Olga (Penelope Cruz) und Kind für seine Überzeugung in Havanna zurücklassen muss, aber auch ein Blender und Unsympath wie Juan Pablo Roque (Wagner Moura). Assayas zeichnet ein hochkomplexes Netz an Beziehungen und Abhängigkeiten nach, er erzählt von Loyalitätskonflikten, Verrat, enttäuschter Liebe und lässt es auch nicht an packender Action fehlen. Assayas blättert detailreich und sehr unterhaltsam diese historische Episode auf.

Filme, die unbeeindruckt von klassischem Kinovokabular eine ganz eigenständige Sprache entwickeln, machen sich im bisherigen Wettbewerb rar. Eine Ausnahme ist Yonfans Animationsfilm „No 7 Cherry Lane“ über Menschen an einer Adresse in Hongkong. Es geht um erfüllte Liebe und ungestillte Sehnsucht am Rande der Demonstrationen für Mao und gegen die Briten 1967. Wirklichkeit und Traum sind kunstvoll verschmolzen.

Der Schwede Roy Andersson, der 2014 den Goldenen Löwen gewann, legt nun mit „Über Unendlichkeit“ nach. Einmal mehr bestechen die melancholische Stimmung und die kunstvoll im Studio gebauten traumverlorenen Szenerien, in denen die Kamera sich nie bewegt und die Darsteller Miniaturdramen aufführen. Die Szenen sind in sich abgeschlossen, obwohl es einige rote Fäden gibt – wie die Episoden um einen Priester, der nicht mehr an Gott glauben kann und psychiatrische Hilfe sucht. Komödie und Tragik, Heute und Gestern wechseln sich ab. Ein Stück, das an die Malerei Marc Chagalls erinnert, zeigt ein über dem kriegszerstörten Köln schwebendes Paar. Liebe und Krieg, alles ist menschenmöglich. Andersson erzählt minimalistisch, aber umfassend. Seine Bilder besitzen eine Kraft, von der man jetzt noch ein bisschen mehr in Venedig erwartet.