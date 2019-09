Osnabrück. In "Und der Zukunft zugewandt" glaubt Alexandra Maria Lara an den Kommunismus - trotz traumatischer Gulag-Vergangenheit

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne.“ Das ist die zynische Ansicht von Funktionären über die Opfer von Stalins Terror. So auch bei Antonia Berger (Alexandra Maria Lara). Unschuldig der „Spionage“ angeklagt, muss sie Anfang der 50er Jahre in einem sibirischen Gulag schwerste Zwangsarbeit leisten. Ihr Mann wird dort erschossen, ihre Tochter erkrankt schwer.

Doch dann öffnet sich ein Fenster: Antonia und ihre Tochter dürfen 1952 in die DDR ziehen. Sie erhalten dort eine Wohnung, Antonia bekommt einen hochdotierten Job im kulturellen Bereich, ja, sie erhält sogar einen der ersten Fernseher des Landes. Ihre privilegierte Stellung ist jedoch hart erkauft.

Denn sie muss über ihre Vergangenheit in der UdSSR schweigen. Sie unterschreibt einen Vertrag, der sie zur Verleugnung zwingt, zur Verdrängung.

Als gläubige Kommunistin vom Fortschrittsglauben an eine bessere Zukunft beseelt, macht sie dieses Spiel mit. Bis im März 1953 Stalin stirbt, und auch ihr Geliebter, der idealistische Arzt Dr. Zeidler (Robert Stadlober) hinter die Fassade blickt. Mit bösen Konsequenzen für Antonia.

Was treibt einen Menschen dazu an, über Unrecht zu schweigen? Sich immer wieder neu aufzurappeln? Basierend auf realen Ereignissen und Gesprächsprotokollen mit Betroffenen, öffnet Bernd Böhlich ein lange verschlossenes Kapitel in der Geschichte der DDR. Und lässt nachdenken.

Dabei zeigt der frühere DEFA-Regisseur auch den heute naiv erscheinenden, damals aber ernst gemeinten Glauben an einen humanen Kommunismus, zugleich jedoch die Zwänge und Enge der DDR, den Mief des „sozialistischen Realismus“ in der Kulturpolitik, die Repression der Staatsmacht.

Alexandra Maria Lara, selbst als 4-Jährige mit den Eltern aus dem kommunistischen Rumänien nach Westdeutschland geflohen, verkörpert eindrucksvoll die Hauptfigur als sowohl leidende wie verblendete Figur – und das mit feinen Nuancen jenseits von Schwarz oder Weiß.

Beeindruckend auch die Kulissen: Gedreht in Eisenhüttenstadt, einer sozialistischen Industrie- und Planstadt an der Oder, atmet die Stadtarchitektur, aber auch die Inneneinrichtung der Wohnungen viel Atmosphäre. Zuletzt wurde hier übrigens auch Lars Kraumes „Das schweigende Klassenzimmer“ (2018) gedreht. Und selbst Hollywood interessierte sich für die Stadt: Schließlich wollte Tom Hanks mal in „Iron Hut City“ ein Biopic über Dean Reed, den US-Sänger und -Schauspieler in der DDR, drehen.

„Und der Zukunft zugewandt“, ein Zitat aus der DDR-Hymne „Auferstanden aus Ruinen“, vermittelt so einiges von den Befindlichkeiten mancher in Ostdeutschland, und von deren Aufbauleistung. Das mag für Westler mitunter befremdlich erscheinen, wirkt hier aber durchaus authentisch.

Ein passender Film zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung.

„Und der Zukunft zugewandt“ (D 2019). R.: Bernd Böhlig. D.: Alexandra Maria Lara, Robert Stadlober, Stefan Kurt, Karoline Eichhorn, Swetlana Schönfeld. 108 Minuten. FSK: ab 12