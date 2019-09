Am Tag des offenen Denkmals sind historische Baudenkmäler, Parks und archäologische Stätten geöffnet und in Szene gesetzt, wie hier das bunt angestrahlte Museum für Stadtgeschichte in Freiburg. Foto: dpa/Patrick Seeger

Osnabrück. In Köln wird beim Literaturfestival die Vielfalt Europas gefeiert, in Hamburg können sich die Besucher der Theaternacht auf kommende Aufführungen einstimmen und in Bremen verspricht das Farmfest ein aufregendes Wochenende für die ganze Familie. Hier sind fünf Kulturtipps für das kommende Wochenende.