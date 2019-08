„Muslim Fashion“-Schau in Frankfurt geht zu Ende MEC öffnen

Haute-Couture-Exponate der Designer Pierpaolo Piccioli (l-r), Bill Gaytten, Karl Lagerfeld und Jean Paul Gaultier sind in der Ausstellung „Contemporary Muslim Fashions“ im Frankfurter Museum Angewandte Kunst zu sehen. Foto: Arne Dedert

Frankfurt/Main. In Frankfurter endet in Kürze die „Muslim Fashion“-Schau. Für die Organisatoren war sie ein voller Erfolg - nicht nur was die Besucherzahlen anbelangt.