Hollywood. Der Auftritt von Miley Cyrus bei den Video Music Awards 2019 rührte das Publikum zu Tränen. Ihr Break-up-Song "Slide Away" ist einer von vielen Trennungssongs der Musikgeschichte – doch nur wenige handeln von einem berühmten Ex.

Inspiriert vom Liebeskummer: Seit Jahrhunderten verarbeiten Musiker ihren Herzschmerz, etwa über eine gescheiterte Beziehung, in emotionalen Trennungssongs. Pikant wird es, wenn der Verflossene, über den sie singen, auch eine Berühmtheit ist. Fehltritte, Enttäuschung, Bedauern und Ärger über den Promi-Ex werden so nämlich öffentlich in Songs verewigt. Ein paar Beispiele:

