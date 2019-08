Julia Draganovic, neue Direktorin der Villa Massimo in Rom. Foto: David Ebener

Osnabrück. Insel oder offenes Haus? Julia Draganovic will die Türen der Villa Massimo in Rom öffnen. Die neue Direktorin der Deutschen Akademie versteht sich als Kuratorin, die nicht nur begabte Künstler beherbergen, sondern auch Kultur als Austausch inszenieren will. Wir trafen Julia Draganovic zum Interview.