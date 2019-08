Angela Winkler wird für ihre Leistung am Theater geehrt. Foto: Gregor Fischer

Berlin. Der Schauspieler Ulrich Matthes würdigte seine Kollegin am Dienstag für ihre Rolle der Irina in der Tschechow-Inszenierung „Drei Schwestern“ am Deutschen Theater in Berlin. Sie sei „leuchtend von Erfahrung“.