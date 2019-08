Osnabrück. Die Erfolgsgeschichte von „Black Panther“ kann weitergehen: Am Wochenende verkündete der Chef der Marvel-Filmstudios, dass es einen zweiten Teil geben wird und wann dieser in die Kinos kommen soll. Fans müssen sich allerdings in Geduld üben.

Die Comicverfilmung „Black Panther“ war 2018 ein Überraschungserfolg an den Kinokassen für die Filmstudios Marvel und Disney: 1,3 Milliarden Dollar spielte der Film ein. Damit ist „Black Panther“ aktuell auf Platz elf der erfolgreichsten Filme aller Zeiten weltweit. Außerdem gab es ein Novum, denn in dem Actionfilm spielten mit Ausnahme des Briten Martin Freeman nur schwarze Schauspieler mit. Der bunte Mix aus Science Fiction und afrikanischer Kultur begeisterte darüber hinaus Kritiker und Fans. (Weiterlesen: Nach Avengers: Endgame: Warum das Marvel-Film-Universum am Ende ist)

„Black Panther 2“ erst 2022

Aufgrund des Erfolgs gibt es einen zweiten Teil des Films, aber auch, weil „Black Panther“ zu der Superheldenvereinigung „Avengers“ gehört. Das Marvel-Film-Universum (MCU), das mittlerweile 23 Filme umfasst, umfasst bislang fünf Phasen, drei davon sind mit „Avengers: Endgame“ und „Spider-Man: Far From Home“ abgeschlossen. „Black Panther 2“ soll in Phase fünf spielen, der Kinostart wird für den 6. Mai 2022 anvisiert. Die Dreharbeiten sollen 2021 beginnen. (Weiterlesen: Phase 4: Alle Planungen für das Marvel-Film-Universum im Überblick)

Wer führt Regie bei „Black Panther 2“?

Viel hat Marvel-Chef Kevin Feige auf der Disney-Expo in Anaheim am vergangenen Wochenende nicht verraten. Worum es also genau in „Black Panther 2“ geht, ist unklar. Auch ein richtiger Titel fehlt bislang noch. Klar ist nur, dass Chadwick Boseman erneut in die Rolle des titelgebenden Helden schlüpft, weitere Schauspieler aus dem ersten Film wie Black Panthers Schwester Suri könnten ebenfalls wieder dabei sein. Regie führt auch dieses Mal Ryan Coogler, er schreibt auch das Drehbuch. (Weiterlesen: „Black Panther“: Marvel schreibt die Geschichte neu)