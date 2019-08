Osnabrück. Im „sechsten Fall für Kommissar Duval“ kommt in der weltbekannten Stadt an der Côte d´Azur ein junger Fischer ums Leben. Die deutsche Krimiautorin Christine Cazon, die in Cannes lebt und arbeitet, lässt ihren Polizisten an authentischen Orten ermitteln.

Die „Croisette“. So wird die Promenade am Strand von Cannes genannt, die einmal im Jahr in den Fokus der Weltöffentlichkeit rückt: Wenn Stars und Sternchen dort während der Filmfestspiele über den roten Teppich stolzieren. Über die „Croisette“ bummeln aber viel häufiger ganz normale Menschen, die hier ihr Leben leben, mit all ihren Problemen. Die sich Gedanken darüber machen, wie man mit Massen von Touristen an der Côte d´Azur umgehen soll. Die sich die Frage stellen, ob es der Klimawandel ist, der die Sommerhitze immer unerträglicher macht. Die kontrovers registrieren, dass im Landesinneren plötzlich wieder Wölfe auftauchen. Und was machen die Fischer, die ihre kleinen Boote im Hafen von Cannes liegen haben und deren Erwerbsgrundlage durch Umwelteinflüsse mehr und mehr zerstört wird?

Raphaël Picard war so ein Fischer. In der dritten Genration holte er aus dem Meer, was es an Leckerbissen zu bieten hatte. Jetzt liegt er tot in seinem Appartement. War es Mord oder hat sich der junge, gut aussehende Mann das Leben genommen? Dieses Rätsel versucht Léon Duval zu lösen. Er ist Chef der Mordkommission von Cannes…in einer Kriminalromanreihe, deren Schauplätze an der Côte d´Azur angesiedelt sind. Sie stammen aus der Feder einer Autorin, die 1962 in Deutschland geboren wurde. Im Gegensatz zu erfolgreichen, in Deutschland wohnenden Kollegen wie Jean-Luc Bannalec, der seinen Kommissar Dupin in der Bretagne ermitteln lässt, oder Sophie Bonnet, die ihre Mordgeschichten in der Provence von Commissaire Pierre Durand aufklären lässt, lebt Christine Cazon in Cannes.

„2005 bin ich wegen einer Lebenskrise für ein Jahr nach Südfrankreich gegangen, um einen alten Traum zu leben. Dort bin ich geblieben, habe ein paar Jahre in den Bergen gelebt und mit meinem ersten Mann Patrick in einem Bergdorf eine winzige Herberge geführt“, erinnert sich Christine Cazon. Eigentlich heißt sie Christine Dreher, stammt aus Heidelberg und hat jetzt den Nachnamen ihres zweiten Mannes angenommen. Monsieur Cazon war ihr erster Auftraggeber für Übersetzungen, mit denen sie sich nach dem Tod ihres ersten Mannes ihren Lebensunterhalt verdiente. Cazon wurde ihr zweiter Mann und sie zog zu ihm nach Cannes.

Hier entstand dann auch die Figur des Kommissars Léon Duval, als ein Kölner Verlag ihr das Angebot unterbreitete, Kriminalromane zu schreiben, deren Schauplätze an der Côte d´Azur angesiedelt sind. „Der Kommissar hat viele Züge meines Mannes. Er kann aber auch überraschend neue Facetten bekommen, wenn es für die Story notwendig ist“, sagt sie. Das vor Ort geerdet sein der Autorin und die Nähe zu realen Personen führt dazu, dass Cazons Krimis echt und überzeugend wirken. „Tatsächlich ist darin vieles authentisch, mehr als man glaubt“, bestätigt sie. Von Anfang sei es ihr ein Anliegen gewesen, mit ihren Kriminalromanen Unterhaltung zu liefern. Aber sie wollte auch "Cannes erzählen", so wie sie es täglich erlebt, mit den schönen und den weniger schönen Seiten. „Ich habe mich anfangs sehr an dieser Stadt gerieben, die so eigenartig schrill daher kommt, so überaltert ist und so bourgeois. Die Krimireihe hat mich dazu gebracht, mich auf diese Stadt und ihre Bewohner wirklich einzulassen, auf sie zuzugehen, mich für ihre Geschichte(n) zu interessieren“, sagt die Wahlfranzösin.



Zu den Protagonisten, die sie in ihren Krimis auftreten lässt, gehören auch die "kleinen" Leute, die Fischer; oder die Flüchtlinge, die nur etwa 50 Kilometer weiter an der französisch-italienischen Grenze hängenbleiben und illegal über die Berge kommen. Dazu gehören auch die Straßenhändler, die Obdachlosen und die Prostituierten oder die superreichen arabischen Prinzen mit ihren „exaltierten Launen“. Besonders berührt habe sie die Tatsache, dass in den Bergen über der Côte d'Azur der Wolf wieder aufgetaucht sei. Das habe sie sofort im „fünften Fall für Kommissar Duval“ verarbeitet. „An Reaktionen habe ich gemerkt, dass den Lesern Themen wie „Wolf" oder „Flüchtlinge" weniger gefallen. Diese Fragen sind mir aber wichtig und ich hatte einfach das Bedürfnis, darüber zu schreiben. Heute ich bin froh, es gemacht zu haben“, so Cazon.

Gerade arbeitet sie an Duvals siebten Fall. Dafür hat sie Cannes vorübergehend den Rücken gekehrt und ist in die Berge gegangen. „Dort, auf 1700 Meter Höhe, in einem ehemaligen Schulhaus in einem abgelegenen Weiler, ohne Internet, ohne Telefonnetz, ohne Fernseher, umgeben von viel Natur, Stille und kühlen Temperaturen, war ich raus aus dem lauten Weltgeschehen. So konnte ich mich doch besser konzentrieren“, betont sie. In welchem Milieu Duval diesmal ermittelt, wollte Christine Dreher-Cazon dann allerdings nicht verraten.

Christine Cazon: „Das tiefe, blaue Meer der Côte d'Azur“ – Der sechste Fall für Kommissar Duval. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln.